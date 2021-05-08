Edin Visca Trabzonspor ile mutlu sona yakın

Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, transferde şaha kalktı. Hücum hattını güçlendirme adına kolları sıvayan Trabzonspor, sağ kanat için Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı bekliyor.

Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından birisi olarak gösterilen 31 yaşındaki Visca'nın 2025'e kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Ancak Başakşehir'in oyuncuyu haziran ayında satma eğiliminde olduğu ifade edilmişti.

Abdullah Avcı eski öğrencisi ile bizzat görüşmüştü. Yıldız oyuncu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Transfer için geri sayım sürüyor.

EDIN VISCA KİMDİR?

Edin Visca, 17 Şubat 1990 yılında Olovo'da dünyaya geldi. 1.72 cm boyundaki Edin Visca, 10 Ağustos 2011'den beri Başakşehir forması giyiyor. Medipol Başakşehir'in zirve yürüyüşündeki en önemli oyunculardan olan Visca, futbol hayatına 31 Ağustos 2009'da FK Buducnost Banovici'de başladı daha sonra Bosna'nın Zeljeznicar takımında forma giyen Visca 10 yıl önce Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Hem orta sahanın sağı hem orta sahanın solunda forma giyebilen Edin Visca, Bosna milli takımında da düzenli olarak forma giyiyor. Visca'nın piyasa değeri ise 10 milyon Euro.



