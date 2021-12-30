Edin Visca transferi tamam! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Edin Visca transferi için artık son viraj... Başakşehir'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu Başakşehir yönetimi ile görüşerek transferi için kolaylık istedi. Visca'nın bu talebine olumlu cevap veren Göksel Gümüşdağ, Visca'nın transferini onayladı.

PAZARTESİ GÜNÜ...

Visca'nın Trabzonspor'u eski hocası Abdullah Avcı sayesinde istemesi bu transferi çok kolaylaştırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu kararını verdi. Trabzonspor'a transfer olmak için kulübünden izin alan yıldız futbolcu pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacak.

3 MİLYON EURO

Trabzonspor Edin Visca için transfer görüşmelerine kıran kırana başlamıştı. Başakşehir'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı. Visca'nın da araya girmesiyle 3 milyon Euro civarına bu transfer bitti.



