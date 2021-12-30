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Edin Visca transferi tamam! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

30.12.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edin Visca'nın transferi pazartesi günü açıklanacak. Trabzonspor ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı. Visca takımdan ayrılmak için Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. Uzun yıllar takımına hizmet veren Visca'nın bu isteği karşılıksız kalmadı ve Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Edin Visca transferi tamam! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe derken...
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Edin Visca transferi için artık son viraj... Başakşehir'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu Başakşehir yönetimi ile görüşerek transferi için kolaylık istedi. Visca'nın bu talebine olumlu cevap veren Göksel Gümüşdağ, Visca'nın transferini onayladı.

PAZARTESİ GÜNÜ...

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Visca'nın Trabzonspor'u eski hocası Abdullah Avcı sayesinde istemesi bu transferi çok kolaylaştırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu kararını verdi. Trabzonspor'a transfer olmak için kulübünden izin alan yıldız futbolcu pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacak.

3 MİLYON EURO

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Trabzonspor Edin Visca için transfer görüşmelerine kıran kırana başlamıştı. Başakşehir'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı. Visca'nın da araya girmesiyle 3 milyon Euro civarına bu transfer bitti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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