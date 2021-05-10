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Edinson Cavani'ye müthiş sözleşme! İmzayı attı

10.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer sezonunda bonservissiz olarak Manchester United'a gelen ve beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Uruguaylı yıldız Edinson Cavani kulübüyle haftalığı 250 bin sterlinden bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp de anlaşmayı resmen açıkladı.

Edinson Cavani'ye müthiş sözleşme! İmzayı attı

Sezon sonu Güney Amerika'ya geri döneceği iddia edilen ve Boca Juniors'la anlaştığı belirtilen Edinson Cacani'den ters köşe geldi! İtalyan medyasından Fabrizio Romano'nun haberine göre 34 yaşındaki forvet Manchester United'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Romano, Cavani'nin haftada 250 bin sterlin kazanacağını söyledi. Kulüp de anlaşmayı resmen açıkladı.

Menajer Solskjaer'in de başarılı forveti tutmak için çok fazla ısrar ettiği belirtilirken, Cavani'nin genç forvet Mason Greenwood üzerinde de olumlu anlamda çok büyük etkisi olduğu aktarıldı. Cavani bu sezon çıktığı toplam 35 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Premier League Manchester United
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