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Edirne'de selde mahsur kalan bir kişi, ekmeği oltayla aldı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
İLGİNÇ HABERLER  | 29.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

Edirne'de, dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde, bir apartmanda mahsur kalan biri, arkadaşının getirdiği ekmeği oltayla aldı. O anlar ise komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edirne'de, dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde, İstasyon Mahallesi'ndeki Serhat Konutları'nın bulunduğu bölge sular altında kaldı. Apartmanda mahsur kalanlardan biri, arkadaşının getirdiği ekmeği oltayla alabildi.

OLTAYLA EKMEK ALDI

Binanın 4'üncü katında oturan kişi için ekmek alan arkadaşı, suyla dolan apartmanın önüne geldi. Balkondan olta sarkıtan apartman sakini, arkadaşının ucuna bağladığı ekmekleri yukarı çekti. Ekmeğin oltayla alınması, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne ekmek olta

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