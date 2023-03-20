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Edirne merkezli "FETÖ'nün güncel finans yapılanması" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

20.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Z.Y, P.P ve H.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 17 Mart'ta Edirne ve İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemiş, 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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fetö Edirne finans operasyon

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