Edirne Saray sofralarından: Kallavi kurabiyesi

Edirne'nin yöresel lezzetleri arasında yerini alan ve çok uzun yıllardan beri yapılagelen kallavi kurabiyesi, adının da hakkını verecek cinsten bir içeriğe sahip. Öyle ki burada un yerine kullanılan şey Antep fıstığının ta kendisi! Yemyeşil rengi, aromatik kokusu ve inanılmaz hafifliği ile çay saatlerinin, kahve yanlarının hatta gün tabaklarının da gözdesi olmaya aday bu kurabiyeyi çok seveceğinizden eminiz... Doğal beslenme tipini benimseyen kişilerin de ilgisini çekmeyi başaran kallavi kurabiyesi için kollar sıvansın. Başlıyoruz!

KALLAVİ KURABİYESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo Antep fıstığı

4 adet yumurta beyazı

1 su bardağı toz şeker

250 gram karaçalı balı (çam balı da kullanabilirsiniz.)

Bir tutam safran (Zerdeçal de kullanabilirsiniz.)

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 kilo ayıklanmış Antep fıstığını mutfak robotunda çekin. (Mutfak robotuna sığmazsa bu işlemi 3-4 seferde yapmaya çalışın.)

Mutfak robotunda çekerek un haline getirdiğiniz Antep fıstığını bir yoğurma kasesinin içerisine aktarın.

Tüm Antep fıstığının orta kısmına bir havuz açın.

Açılan bu havuzun içerisine ilk olarak beyazlarını ayırdığınız 4 adet yumurtanın akını aktarın.

Ardından 1 su bardağı şekeri de ilave ettikten sonra elinizle yoğurma işlemine başlayın. Bu noktada yumurtanın akları ile birlikte toz şekerin erimesini sağlayın.

Şekerler tam olarak eridiğinde 250 gram karaçalı balı (Trakya Marmara çevresinde yetişen doğal çalı türü ve aroması özel) ve bir tutam safranı da ekleyin.

Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra un kıvamına gelen Antep fıstığını kenarlarından toparlayarak yoğurmaya başlayın.

Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca hamurunuzu yoğurmaya özen gösterin.

Hamurunuzun yapışkan bir kıvamda olmasını sağlayın.

Hazırladığınız kallavi kurabiyesi hamurunu bir sıkma torbasının içine yerleştirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın torbasına her biri eşit büyüklükte olacak şekilde hamurlarınızı sıkın.

Kallavi kurabiyelerin üzerlerine dilerseniz çatalla desen verin.

180 dereceye ayarladığınız fırınınıza kurabiyeleri yerleştirin.

Yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin.

Kurabiyelerin üzerleri kızarmadan fırından çıkarın ve soğuması için bekletin.

İsterseniz servis sırasında kaymak ya da dondurma kullanabilirsiniz.



