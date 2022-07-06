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Edirne Ticaret Borsası

06.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,4977,180KanolaKg12,26113,500

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edirne ticaret borsası

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