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Edirne'de bahçeden tarım aleti çalan 2 şüpheli tutuklandı

18.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bahçeden tarım aleti çalan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir bahçeden tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak'taki bir evin bahçesinden tekli pulluk çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık zanlılarının T.K. ve C.M. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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