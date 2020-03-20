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Edirne'de bir firma kolonya üretimi için seferber oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 20.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi: - "Milletimiz rahat olsun, Türk insanını kolonyasız bırakmayacağız. Gece gündüz demeden üretim yapacağız"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önde gelen kolonya ve kozmetik üreticilerinden Pereja, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya dağıtılması yönündeki talimatının ardından, kolonya üretimini artırdı.

Kolonya talebini karşılamak için kozmetik üretimini durduran firma, personel ve vardiya sayısını ise fazlalaştırdı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ham madde sağlanmasında devletin desteğini aldıklarını söyledi.

Talebi karşılamak için, günlük 65 bin litre olan kolonya üretimini artırdıklarını, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar için seferber olduklarını anlatan Susesi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimiz 65 yaş üstü vatandaşlara 200 gramlık kolonya dağıtacak. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Fabrikamız kolonyanın yanı sıra kozmetik üretimi de yapıyordu, bugünden itibaren kozmetik üretimini tamamen durdurduk. Fabrikamız 2 vardiya kolonya üretecek, gerekirse 3 vardiyaya çıkacağız. Milletimiz rahat olsun, Türk insanını kolonyasız bırakmayacağız. Gece gündüz demeden üretim yapacağız."

Susesi, devletin firmalara sağlanan alkol miktarını artırdığını belirterek, "Biz de hızlı şekilde kolonya üretip Türk insanına sunacağız. Devletimizin desteğiyle ürünleri halkımıza hızlı şekilde dağıtacağız. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Devletimiz ham maddeyi sağlıyor. Üretim de buna bağlı olarak sürekli artacak." diye konuştu.

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