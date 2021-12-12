Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat E.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreste yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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