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Edirne'de Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı öğrencileri Togg'la pratik yapıyor

01.11.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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Trakya Üniversitesinde Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı öğrencileri, teorik ve atölye derslerinin yanı sıra Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile eğitim görerek pratiklerini de artırıyor.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü'nde Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı iki yıl önce açıldı.

Hibrid ve elektrikli araç teknolojileri alanında ara eleman yetiştirmeyi hedefleyen programdaki 82 öğrenci, 3 dönem okulda eğitim görüp 1 dönem de sanayi kuruluşlarında staj yaparak alanlarında yetkin teknik eleman haline geliyor.

Teknisyen adayları, teorik ve pratik eğitimlerinin yanında bu dönemden itibaren Edirneli iş insanı Hüseyin Dönmez'in sahibi olduğu Togg üzerinden de eğitim almaya başladı.

Ders programı kapsamında iki haftada bir Togg'u okula getiren Dönmez, elektrikli otomobilleri tanımalarına ve aracın teknolojisiyle ilgili bilgilenmelerine katkı sağlıyor.

"TEKNOLOJİ SÜREKLİ GELİŞİYOR"

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, AA muhabirine yeterli bilgi, birikim ve beceriye sahip üretken ve yenilikçi teknisyenler yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Elektrikli araçların geleceğini öngörerek Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı'nı açtıklarını ifade eden Özkapı, okulun ilk mezunlarının tamamına yakınının çalışma hayatına başladığına dikkati çekti.

Özkapı, Türkiye'nin elektrikli araç teknolojisinde önemli atılımının çok başarılı olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerin en iyi eğitim alması için özel sektörle, iş insanlarıyla sürekli çalıştıklarını anlatan Özkapı, şunları kaydetti:

"Özel sektörle devamlı iç içeyiz. İş insanları her zaman bize destek veriyor. Bir iş insanımız yeni aldığı Togg aracını okulumuza getirerek öğrencilerimizin eğitim almasını sağladı. Ülkemiz, Togg ile elektrikli araçlar teknolojisi konusunda bir atılım yaptı ve daha da yayılacak. Bu durum teknik eleman ihtiyacı doğuracak. Bu araçların bakımı, onarımı ve servisi olacak. Biz bu araçların bakım ve onarımını yapacak aranan elemanların, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. İhtiyaç duyulan bir sektör. Teknoloji sürekli gelişiyor. Öğrencilerimizi donanımlı yetiştirmek adına isteğe bağlı yabancı dil sınıfı getirdik. Öğrenciler burada kendilerini geliştirerek, dünyanın her yerinde çalışma potansiyeline sahip şekilde yetişiyor."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN TOGG İLE EĞİTİM ALMASI BÜYÜK FIRSAT"

Öğr. Gör. Nedret Noyan Özyakalı ise öğrencilere elektrikli araçların tarihinden başlayıp bu araçların yapım aşamaları, tasarım, yazılım, bataryalar ve depolama sistemleri hakkında her türlü bilgiyi verdiklerini ifade etti.

Öğrencilere teknik ve teorik her türlü bilgiyi sunduklarını belirten Özyakalı, "Öğrencilerimizin Togg ile eğitim alması büyük fırsat. Bu konuda ne kadar destek alırsak, öğrenciler gerçek bir araçla çalışma imkanı bulursa o kadar bilinçli olarak yetişiyorlar." dedi.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMLERDEN MEMNUN

İkinci sınıf öğrencisi Mehmet Yavuz Artun da elektrikli araçların tüm dünyada yaygınlaştığını ve ara eleman ihtiyacının arttığını dile getirdi.

Okulda kapsamlı bir eğitim aldıklarını ifade eden Artun, "Burada araçların bakım, onarım, satış ve bununla ilgili tüm konuları öğreniyoruz. Şarj istasyonları, dolum çalışmaları ve altyapı sistemlerini hocalarımız bize öğretiyor. Togg ile eğitim almak ise bizim için bir ayrıcalık." diye konuştu.

Abdullatifer Lale de öğrenim gördükleri alanın gelecek vadettiğini söyledi.

Mezun olduğunda rahatlıkla iş bulacağını düşündüğünü dile getiren Lale, "Sektör yeni olduğu için çalışan ihtiyacı var. Eğitimlerimizde Togg aracını da görüyoruz. Güzel dizayn edilmiş bir araç. Binme ve tanıma fırsatımız oldu. Bize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Gamze Rana ise okulda sektöre dair her şeyi ayrıntılı olarak öğrendiklerini ifade etti.
Togg’u tanıma ve inceleme fırsatı elde ettikleri için şanslı olduklarını dile getiren Rana, “İlk defa yakından gördüm. Hocalarımız teknik detaylarını anlattı. Sektöre tecrübeli şekilde girmemiz açısından bu eğitimler çok önemli.” dedi.

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