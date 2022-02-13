YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

13.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki yangın söndürme tüpünün içinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü İ.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu olduOkulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu
Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardındanBalıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:33
İkindi
16:23
Akşam
18:51
Yatsı
20:12
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.