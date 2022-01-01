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Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

01.01.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:22
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:28

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Nar Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
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