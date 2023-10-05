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Edirne'den gelen lise öğrencileri Cizre'nin kültürel zenginlikleri tanıma fırsatı buldu

05.10.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğretmenleriyle gelen öğrenciler Cizreli akranlarıyla buluştu, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel zenginlikleri tanıması, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma duygularının gelişmesi amacıyla başlatılan Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi sürüyor.

Bu kapsamda Edirne'den okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde yola çıkan Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 8 öğrenci Cizre'ye ulaştı.

Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyaret eden öğrenciler akranlarıyla bir araya geldi.

Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Emrah Çolak, AA muhabirine, MEB ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle uygulanan proje kapsamında bölgeye geldiklerini söyledi.

"Bir hafta boyunca Cizre'de olacağız. İki hafta sonra da paydaş okulumuz Cizre Anadolu Lisesi öğrencilerini Edirne'mizde, Uzunköprü'müzü tanıtmak için misafir edeceğiz." diyen Çolak, Cizre'deki paydaş okulun kendilerini güzel bir şekilde karşıladığını, misafirperverlik gösterdiğini belirtti.

Çolak, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Kurtar'a da destekleri için teşekkür etti.

Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Mesut Tutar da Edirne'den gelen öğrencilere bir hafta boyunca Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtacaklarını ifade etti.

Tutar, "Lise çağındaki gençlerin farklı coğrafyaları, mekanları ve kültürleri görmesi önem arz etmektedir. Biz de iki hafta sonra program kapsamında Edirne'ye misafir olacağız. Öğrencilerimizle Trakya bölgesinin tarihi, kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulacağız. Bakanlığımıza, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, bu tür sosyokültürel projeleri destekledikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cizreli öğrencilerden Bilal Şiren, Edirne'den gelen arkadaşlarına okulu ve ilçeyi tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Edirneli akranlarıyla kaynaştıklarını söyledi.

Proje kapsamında Edirne'ye misafir olacaklarını anlatan Şiren, "Şimdiden sabırsızlanmaya başladık. Projenin hayata geçmesine vesile olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

"BURADAKİ GÜZELLİKLERİ GÖRDÜK"

Edirne'den gelen öğrencilerden Fatih Tevfik Özer de Cizreli akranlarını görmek için ilçeye geldiklerini belirterek, bu ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Akıcı ise ilk defa bölgeye geldiğini, Şırnak'ı beğendiğini anlatarak, "Burada bizi çok iyi ağırladılar. Buradaki eğitim şartlarını ve güzellikleri gördük inşallah onlar da bizim güzelliklerimizi görecekler. Hepimiz beraber güzeliz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler bir hafta boyunca Cizre'deki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Cizre Kalesi, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Cezeri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese gibi ilçedeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecekler.

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Edirne Şırnak Cizre öğrenci

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