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  4. Edis fiyatı az bulunca yerine Gülşen getirildi! 30 dakikada kazandığı ücret dudak uçuklattı

Edis fiyatı az bulunca yerine Gülşen getirildi! 30 dakikada kazandığı ücret dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 12:49
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Son dönemde dansları ve şarkıları ile adından söz ettiren Edis, Çeşme'deki bir kulüpten 30 dakika sürecek playback konser vermesi için teklif aldı. Ancak ünlü popçu ücreti az buldu ve teklifi kabul etmedi. Edis yerine ise Gülşen'in kapısı çalındı. Ünlü ismin 30 dakika içerisinde kazandığı ücret dudak uçuklattı...

Edis fiyatı az bulunca yerine Gülşen getirildi! 30 dakikada kazandığı ücret dudak uçuklattı

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte tatil bölgelerinde konserler başladı. Çeşme'deki bir kulüp ünlü şarkıcı Edis'e 30 dakika sürecek playback konser için teklif götürdü.

Ünlü popçu 30 dakika için tam tamına 4 milyon TL isteyince mekan sahibi fiyatı fazla bulmuş. 2. Sayfa'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Edis'in teklifinden sonra Gülşen'in kapısı çalınmış.

EDİS GÜLŞEN

KAZANCINI DUYANLAR İNANAMADI

İddiaya göre; Gülşen ise mekan ile 30 dakikalık konser için 2 milyon TL'ye anlamış. Gülşen'in 2 saatlik konserleri için aldığı rakamın ise 3,5 milyon TL'ye kadar çıktığı iddia edildi.

gülşennn

Bu rakamlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'Bu rakamlar şaka mı?', 'Bu paralar gerçek mi ya?' gibi yorumlar yapıldı.

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Gülşen edis
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