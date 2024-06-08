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  4. Cem Yılmaz fuhuş operasyonunu görünce kendini tutamadı... Cüce benzetmesi sosyal medyayı salladı

Cem Yılmaz fuhuş operasyonunu görünce kendini tutamadı... Cüce benzetmesi sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 08:24
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Son dönemde özel hayatı ve girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü komedyen Cem Yılmaz bu defa Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonuna yaptığı yorum ile sosyal medyayı salladı.

Cem Yılmaz fuhuş operasyonunu görünce kendini tutamadı... Cüce benzetmesi sosyal medyayı salladı

Her açıklaması ve her paylaşımı sosyal medyayı sallayan ünlü komedyen Cem Yılmaz bu defa Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunu diline doladı.

cem yılmaz

Operasyonun görüntülerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen ''Çok “az” kişi yakalanmış gibi ama! Uykucu ya şaşırdım' Beni üzdü… İnşallah yalandır.'' yorumunu yaptı.

cem yılmaz

YORUM YAĞDI

Cem Yılmaz'ın fuhuş operasyonuna yaptığı bu yorum ve 'cüce' benzetmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'İnsanlar cücelerimizi tanımıyor, bilmiyor...', 'Burada dahi espri yapıyorsun abi alemsin', 'Uykucu uykuda yakalanmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Cem Yılmaz
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