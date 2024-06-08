Cem Yılmaz fuhuş operasyonunu görünce kendini tutamadı... Cüce benzetmesi sosyal medyayı salladı

Her açıklaması ve her paylaşımı sosyal medyayı sallayan ünlü komedyen Cem Yılmaz bu defa Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunu diline doladı.

Operasyonun görüntülerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen ''Çok “az” kişi yakalanmış gibi ama! Uykucu ya şaşırdım' Beni üzdü… İnşallah yalandır.'' yorumunu yaptı.

YORUM YAĞDI

Cem Yılmaz'ın fuhuş operasyonuna yaptığı bu yorum ve 'cüce' benzetmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'İnsanlar cücelerimizi tanımıyor, bilmiyor...', 'Burada dahi espri yapıyorsun abi alemsin', 'Uykucu uykuda yakalanmış' gibi yorumlar yapıldı.