Ediz Hun 84. yaşını kutladı! Son haliyle "Çok yakışıklı" yorumları aldı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Ediz Hun, "Yumurcak", "Sen Bir Meleksin", "Gönül Hırsızı", "Bir Genç Kızın Romanı" ve "Aşkımla Oynama" gibi döneme damgasını vuran filmlerdeki performanslarıyla hafızalarda yer edindi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ediz Hun, 84. yaşını eşi Berna Hun ve yakınlarıyla birlikte kutladı.

Ediz Hun, 84 yaşına girdiği bu özel günde, ailesi ve sevdikleriyle birlikte kutlama yaptı. Ediz Hun'un son halini görenler "Kim der ki 84 yaşında","Beyazperdenin yakışıklı prensi", "Halen çok yakışıklı" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yaptığı doğum günü paylaşımına gelen tebrikler, Ediz Hun’un yıllara meydan okuyan sağlıklı görünümünü ve sinemaya olan katkılarını yeniden gündeme taşıdı.

EDİZ HUN KİMDİR?

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden olan Ediz Hun, 1934 doğumlu olup, 1960'lı yıllardan itibaren Türk sinemasının en tanınan oyuncularından biri haline gelmiştir. Dramatik rollerinin yanı sıra, zarif ve karizmatik tavırlarıyla da birçok kişinin gönlünde taht kurmuştur.

Ediz Hun’un doğum günü, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsüne de yorum yağıyor.