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Efecan Karaca: Ofsayt kararı doğru

20.11.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Efecan Karaca: Ofsayt kararı doğru
Efecan Karaca

Efecan Karaca

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Efecan Karaca "Milli arada çok iyi hazırlandık. Aradan önce Rize'de kötü oynamıştık. Bu haftaya çok iyi hazırlandık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve 2-0 kazandık. İkinci yarı psikolojik olarak geriye yaslandık ama Beşiktaş'ın net bir pozisyonu yoktu." dedi.

"OFSAYT KARARI DOĞRU"

İlk yarının sonunda iptal edilen bir golleri hakkında konuşan Efecan Karaca "Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor Efecan Karaca
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