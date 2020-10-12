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Efecan Karaca ve Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.10.2020 21:02 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızda alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı.

Efecan Karaca ve Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.

Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

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