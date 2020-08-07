Efkarlı sözler: Dertleri anlatmanın en güzel yolu

Kalbimizi kıran veya bizi kızdıran şeyleri bazen bir kısa mesaj ile anlatmak isteriz. Bazen de sosyal medyada paylaştığımız sözler ile herkese duyururuz. İşte bunun için yardımımıza efkarlı sözler yetişiyor. Bırakın sözcükler içinizdekileri anlatsın.
Sizi üzen, canınızı sıkan şeyleri anlatmak istiyorsanız bu efkarlı sözler derdinize derman olacak...
Bir insan gece uyuyamıyorsa, gündüze sığdıramadığı acıları var demektir.
Sanki içim o kadar eskimiş ki, bir şeyleri unutamıyorum.
İçime attığım ama içimden atamadığım bir acı var.
Seni kalbimde yaşatmak adına içimde neleri öldürdüm bilmiyorsun.
Sonra sen bir güldün, bütün çorak topraklar papatya tarlası oldu.
İçinizdeki efkarı dışa vurmak için kısa cümleler yeter de artar bile. İşte sadece birkaç kelime ile üzüntünüzü anlatan kısa efkarlı sözler…
Çok pahalısın be mutluluk!
Ağlamak en son utanacağın şey olsun.
Gitsem ayrılık olur, kalsam yalnızlık.
Gönül yorulduğu zaman, kalp dilsiz olur.
Efkar yüreğime demir attı.
Yağmur yüklü bir bulutum ben, kime çarpsam ağlarım.
Bazen doğrusunu bilsen bile yanlış anlamak istersin.
Kimin dost kimin düşman olduğunu bilemezsin. Bazen bir bakarsın tuttuğun el seni sırtından vurmuş.
Tutacak bir el yoksa sıkıntı yok, biz de elimizi cebimize koyar yürürüz.
İki insanın yüzünü unutmazsın. İhtiyacın olduğunda yanında olanı, bir de zor zamanında seni yalnız bırakanı.
Aşk, her zaman mutlu sonla bitmez. İnsanın içini acıtır bazen. Aşk acısını geçirmeye yetmez ama aşkla ilgili efkarlı sözler ile duygularınızı anlatabilirsiniz.
Bıraktığın düşü kim büyütecek şimdi?
Bir gün bir yerde karşılaşırsak birbirimizle yeniden tanışalım.
Ömrünü verecekmiş gibi hayatınıza giren insanlar, giderken ömrünüzü de alırlar.
Bütün aşklar bir rüya gibi başlıyor, kabus gibi sona eriyor.
Aşk bir yok oluş derlerdi de inanmazdım. Seni tanıdığım günden beri evimin yolunu bile hatırlamıyorum.
Yüreğim seni bu hale getirdiğim için özür dilerim.
Uğruna her şeyinizi verdiğiniz insana bir gün yabancı gibi bakmak kolay bir şey değil.
Eskiden sevmek güvenmekmiş, ait olmakmış. Şimdilerde öyle değil.
Benim duygularımı anlayamazsın, kalbim sende olsa taşıyamazsın.
Gözlerine bakıp konuşamadığım için derdimi anlatamıyorum.
İçimizdeki acıyı anlatmak kelimelerle mümkün. İşte en damar efkarlı sözler...
Gönlüm deniz olsa efkarım kıyıya vurur.
Bazen sadece yürek ağlar, gözlerden yaş akmaz.
Acılarım bir tespih gibi oldu, başa dönüp dönüp çekiyorum.
Gidecek yerin kalmadığı zaman hayat zoruna gider.
İçimi dökmeye hiç niyetim yok, zaten zor sığdırmışım.
Ben artık yıprandım, bittim, yaşamak için kalmadı dermanım. Gözlerine bakıp çok ağladım ama herkes gibi beni sen de anlamadın.
Herkes yarasını sarıp saklamaya çalışıyor. Ben ise elimi sol göğsüme koyarak gururla gösteriyorum. İşte benim yaram burada!
Yürek için yolların uzak olması fark etmez. Ama bahaneler üretiyorsa vazgeç. Yalan bir sevda için üzülmeye değmez.
Efkar bizi yer bitirir. Bazen uzun uzadıya anlatmak gerekir. Buyurun uzun efkarlı sözlere…
Kendimi pencerenin önünde üşüyen kuşlar gibi hissediyorum. Camın arkasında sıcacık bir yuva ve yemek var ama o camı aşıp da içeri giremiyorum. Durumum bu kadar acı işte.
Radyoda unutulmaz bir şarkı çalıyor, puslu bir akşam. Sen gözlerimin içinden geçiyorsun. Saçlarımdan ılık ılık bir rüzgar esiyor. Gözlerimde efkar demleniyor. Sol yanım sızım sızım sızlıyor.
Seni severken gönlümün eli çok açık! Seninle ilgili düşler kurmayı bile geciktirmiyorum. Bugün de canım sıkkın, fena halde acılı. Gözlerim yine sen yokken kapanıyor.
Affedemeyeceğim insanlar var benim artık! Ne olursa olsun onları hayatımda görmek istemiyorum. Onlar hatalarıyla baş başa kalsınlar. Bağışlamak erdem olabilir ama önemi yok bundan sonra. Bir erdem de eksik olsun hayatımda.
Aslında uyumak güzel şey. Bir nevi ölüm gibi! Dünya ile bağlantın kesiliyor ve her şeyi unutuyorsun. Düşler alemine geçiyorsun, her şeyden uzaklaşıyorsun.
Aklıma geldiğin zaman hala gözlerim doluyor. Sen beni çoktan unutmuşsundur diye düşünüyorsun ama ilk kez denize giren bir çocuk gibi seviyorum seni. Sanki boğulacakmışım gibi.
Bugün bana dokunmayın, yine çok efkarlıyım. Küçücük bir çocuk gibi huysuz ve çekilmezim. Her şeyden bezmişim. Ben aslında söylediklerimden çok sakladıklarımda gizliyim. En iyisi siz benim sustuklarıma kulak verin.
Benim aslında tek bir dileğim vardı. Gözlerim kapalı seninle ilgili hayaller kurarken, gözlerimi açtığımda seni yanımda görmek. Ama hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor işte.
Umut, bir insanın vazgeçemediği bir yanılsama. Hem en büyük güç, hem de karşı koyulamaz bir zayıflık kaynağı. Gülmek ise her zaman mutluluktan olan bir şey değil. Bazen en büyük acıları saklamak içindir.
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