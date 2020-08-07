Efkarlı sözler: Dertleri anlatmanın en güzel yolu

Kalbimizi kıran veya bizi kızdıran şeyleri bazen bir kısa mesaj ile anlatmak isteriz. Bazen de sosyal medyada paylaştığımız sözler ile herkese duyururuz. İşte bunun için yardımımıza efkarlı sözler yetişiyor. Bırakın sözcükler içinizdekileri anlatsın.

Efkarlı Sözler

Sizi üzen, canınızı sıkan şeyleri anlatmak istiyorsanız bu efkarlı sözler derdinize derman olacak...

Bir insan gece uyuyamıyorsa, gündüze sığdıramadığı acıları var demektir.

Sanki içim o kadar eskimiş ki, bir şeyleri unutamıyorum.

İçime attığım ama içimden atamadığım bir acı var.

Seni kalbimde yaşatmak adına içimde neleri öldürdüm bilmiyorsun.

Sonra sen bir güldün, bütün çorak topraklar papatya tarlası oldu.

Bazen doğru olan şeyi yapma için en çok istediğimiz şeylerden vazgeçmemiz gerekir. Hayallerimizden bile. Ben bütün hayallerimden vazgeçtim.

İçinizdeki efkarı dışa vurmak için kısa cümleler yeter de artar bile. İşte sadece birkaç kelime ile üzüntünüzü anlatan kısa efkarlı sözler…