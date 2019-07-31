eFootball PES 2020 Demo’yu PS4 ve Xbox One’da oynayabilirsiniz

Ancak Konami yerinde bir karar alarak Juventus’un isim haklarını satın aldığını ve FIFA 20’de Juventus’un olmayacağını açıklamıştı.

10 Eylül 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan eFootball PES 2020, bugün Demo sürümü ile karşımıza çıktı.

PlayStation 4 ve Xbox One’da demo sürümü çıkan eFootball PES 2020’de; Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile ve Colo-Colo takımları yer alıyor.

Ücretsiz olarak yayınlanan demo sürümünü PlayStation 4 için buradan ve Xbox One için buradan indirebilirsiniz. Oyunun PC için Demo sürümünün ise bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Pro Evolution Soccer 2020 PC için Steam’de 199 TL fiyat etiketine sahip. Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition sürümü ise 299 TL. Xbox One’da ise Pro Evolution Soccer 2020 Standart sürüm 345 TL, Legend Edition sürümü ise 497 TL fiyata sahip.

PlayStation 4’te ise Pro Evolution Soccer 2020 tam 409 TL Legend Edition sürümü ise 589 TL fiyat ile oyuncularla buluşacak.

Aslan Kral gişenin de kralı!

