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Efsane 2003 kadrosundaydı! Filenin Sultanları'ndan Esra Gümüş'ü bir de şimdi görün! 'Az delirmedik'

05.10.2023 20:39 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları biletini kayıpsız kazanmalarıyla birlikte milli voleybolcular bir bir gündem oluyor. Efsane 2003 kadrosunda yer alan Esra Gümüş de bu isimlerden biri oldu. Aktif voleybolu bırakan tecrübeli sporcunun değişimi çok konuşuldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu Esra Gümüş son haliyle gündem oldu. Bir dönemin en çok konuşulan ismi olan Gümüş, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Filenin Sultanları'nın efsane isimlerinden Esra Gümüş'ün son hali gündem oldu.

Filenin Sultanlarının efsane smaçörlerinden Esra Gümüş değişimiyle adından söz ettiriyor. Kendi döneminde birçok isimle karşılaştırılan Gümüş, son haliyle şaşırttı.

ÇOK KONUŞULDU

Uzun süredir ortalarda görünmeyen tecrübeli voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı.

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Voleybola 13 yaşında Ankara Vakıfbank takımında başlayan ve bu kulübün kapatılması üzerine 2000 yılında Yeşilyurt’a geçen Esra Gümüş, Eczacıbaşı'nda ün kazandı.

Gümüş 2004 yılında Eczacıbaşı'na transfer oldu ve kaptanlığa kadar yükseldi. Tam 11 yıl Ezcacıbaşı'nda oynayan Gümüş, adını bu takımla özdeşleştirdi.

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Tecrübeli voleybolcu 2015-2016 sezonunda ise Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu.

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Değişimiyle konuşulan başarılı voleybolcuya 'Az delirmedik seninle', 'Ne kadroydu ya', 'Ah be Esra onlar ne smaçlardı öyle', 'Osmanlı tokadı gibiydi smaçların' gibi yorumlar geliyor.

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ESKİ KAPTANA ÖVGÜ

Esra Gümüş, Nilüfer Belediyespor'da 1 sezon geçirdikten sonra son olarak Sarıyer Belediyespor'da oynadığı 2016-2017 sezonu sonunda kariyerini noktaladı.

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Başarılı bir spor geçmişi olan Esra Gümüş aynı zamanda Türkiye A Millî kadın voleybol takımının eski kaptanıdır.

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2 Ekim 1982 Ankara doğumlu olan Gümüş 2013 yılında, Maliye Milli Piyango Voleybol Takımı'nda oynayan voleybolcu Mustafa Kırıcı ile evlendi.

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