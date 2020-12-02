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  4. Efsane bakkal tostunun sırrı bakın neymiş! Kokusu bile cezbediyor

Efsane bakkal tostunun sırrı bakın neymiş! Kokusu bile cezbediyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 14:16 | Son Güncelleme:
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Efsane bakkal tostunun sırrı bakın neymiş! Kokusu bile cezbediyor

Bakkalda yarım ekmek arasına yapılan salçalı tostun yerini hiçbir şey tutmaz. Bakkal tostunun tadını alan birçok kişi evde de aynı lezzeti yakalamaya çalışıyor. Siz de denemeye kalkanlardansanız bu püf noktalarını denemeden tostu hazırlamayın!

Bol malzemeli bakkal tostu, onlarca lira verilip alınan tostların lezzetini geride bırakır. Şimdilerde bakkallarda yapılıyor mu bilinmez ama bu tadı bir kez alanlar tostun lezzetini unutamaz. Yeniden o enfes lezzeti yaşamak istiyorsanız, bakkal tostu püf noktalarını mutlaka bir kenara not etmelisiniz. İşte tostun tadını şahlandıran sırlar.

BAKKAL TOSTU NASIL YAPILIR?

Ne kadar uğraşırsan uğraş, bakkaldaki gibi olmaz diyenlere inat tostun en ince ayrıntılarından bahsedeceğiz. Bakkal tostu için beyaz ekmek kullanmanız şart. Yarım ekmeği bıçak yardımıyla açın.

Kullanacağınız malzemeleri belirleyin. Burada iki temel malzeme bulunuyor; salça ve ketçap! Tost malzemeniz ne olursa olsun bakkal tostu için bu ikisinden birini kullanmalısınız.

YAĞI SÜRERKEN ELİNİZİ KORKAK ALIŞTIRMAYIN

Bakkal tostunun makbulü yağlı olandır. Ekmeğin içini de dışını da bolca yağlamalısınız. Malzemeleri yerleştirmeden önce kısa bir süre ekmeği tost makinesine bastırın. Ardından yağını sürün. Ekmeği bir güzel çıtır hale getirdikten sonra tüm malzemelerini yerleştirin.

Ekmeği bastırmak için tost makinesinin ısı ayarı yüksek olmalı ve makineye iyi bir şekilde bastırılmalı. Tüm malzemeler ekmeğin içinde iyi bir şekilde harmanlandıktan sonra, son aşamada ekmeği alırken üzerine bir miktar daha margarin sürün. Kokusuyla cezbeden bakkal tostu hazır.

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