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Efsane boksör George Foreman hayatını kaybetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 13:10
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Boks sporunun efsane isimlerinden George Foreman, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane boksör George Foreman hayatını kaybetti

Boksun unutulmaz isimlerinden biri olan ABD’li George Foreman 76 yaşında yaşamını yitirdi. Efsane ismin ölümü Olimpiyat Oyunları’nın resmi internet sitesinden de duyuruldu.
"Büyük George" lakabıyla da anılan efsane isim, 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları’nda ağır sıklet boksta altın madalyanın sahibi olmuştu. Foreman, 1974’te Muhammed Ali’ye karşı ilk mağlubiyetini almış ve bu mağlubiyete kadar kemerini iki kez muhafaza etmeyi başarmıştı.

48 yaşında emekli olan Foreman’ın profesyonel kariyerinde 68’i nakavt olmak üzere 76 galibiyet bulunuyor.

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Boks
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