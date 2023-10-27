Efsane dizi Aşk-ı Memnu 80'lerde çekilseydi nasıl olurdu? O video sosyal medyayı salladı

Bir dönem izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem gibi isimler yer alıyordu. Yıllar geçse de konuşulmaya devam eden diziye dair, "Aşk-ı Memnu 1980'lerde çekilmiş olsaydı nasıl olurdu?" adlı bir videosu sosyal medyada paylaştı. Oyuncuların 80'li yıllardaki hali yorum yağmuruna tutuldu.
Aşk-ı Memnu dizisi Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlama bir romantik dram dizisidir. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin müzikleri de Toygar Işıklı'ya ait.
Aşk-ı Memnu dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Instagram'da 'serotonin.yoksunu' adlı hesabın paylaşımına göre bir çok usta oyuncunun bulunduğu kadronun 1980'li yıllarda nasıl göründüklerine dair görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
BEREN SAAT - BİHTER YÖREOĞLU
KIVANÇ TATLITUĞ - BEHLÜL HAZNEDAR
SELÇUK YÖNTEM - ADNAN ZİYAGİL
NEBAHAT ÇEHRE - FİRDEVS YÖREOĞLU
BATUHAN KARACAKAYA - BÜLENT ZİYAGİL
HAZAL KAYA - NİHAL ZİYAGİL
ZERRİN TEKİNDOR - MATMAZEL DENİZ DECOURTON
BARAN AKBULUT - BEŞİR ELÇİ