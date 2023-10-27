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Efsane dizi Aşk-ı Memnu 80'lerde çekilseydi nasıl olurdu? O video sosyal medyayı salladı

27.10.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu hala severek izleniyor. Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun 1980'lere uyarlanan versiyonu sosyal medyada paylaşıldı. Final yapmasının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen hala ara ara gündeme gelen dizinin o videosuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Bir dönem izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem gibi isimler yer alıyordu. Yıllar geçse de konuşulmaya devam eden diziye dair, "Aşk-ı Memnu 1980'lerde çekilmiş olsaydı nasıl olurdu?" adlı bir videosu sosyal medyada paylaştı. Oyuncuların 80'li yıllardaki hali yorum yağmuruna tutuldu.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ 80'Lİ YILLARDAKİ HALİ

Aşk-ı Memnu dizisi Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlama bir romantik dram dizisidir. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin müzikleri de Toygar Işıklı'ya ait.

AŞKI MEMNU

Aşk-ı Memnu dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Instagram'da 'serotonin.yoksunu' adlı hesabın paylaşımına göre bir çok usta oyuncunun bulunduğu kadronun 1980'li yıllarda nasıl göründüklerine dair görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

BEREN SAAT - BİHTER YÖREOĞLU

beren saat - bihter

KIVANÇ TATLITUĞ - BEHLÜL HAZNEDAR

kıvanç tatlıtuğ - behlül

SELÇUK YÖNTEM - ADNAN ZİYAGİL

selçuk yöntem - adnan

NEBAHAT ÇEHRE - FİRDEVS YÖREOĞLU

nebahat çehre - firdevs

BATUHAN KARACAKAYA - BÜLENT ZİYAGİL

batuhan karacakaya - bülent

HAZAL KAYA - NİHAL ZİYAGİL

hazal kaya - nihal

ZERRİN TEKİNDOR - MATMAZEL DENİZ DECOURTON

zerrin tekindor - matmazel

BARAN AKBULUT - BEŞİR ELÇİ

baran akbulut - beşir

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