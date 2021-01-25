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Efsane dizi Lost'un ünlü oyuncusundan kötü haber! Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

25.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Efsane dizi Lost'un ünlü oyuncusundan kötü haber! Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran izleyenleri ekran başına kilitleyen Lost dizisinin Danielle Rousseau'su Mira Furlan'dan kötü haber geldi. Efsane dizi ile adından uzunca yıllar söz ettiren Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Uçak kazası sonucu ıssız bir adaya düşen insanların yaşadıklarını anlatan ancak başroldeki karakterin rüyası olduğunun ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığı yaratan Lost dizisinin sevilen oyuncusundan kötü haber geldi.

Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan, 65 yaşında Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Furlan'ın ailesi 'O iyilik, güç ve şefkatle dolu bir kadındı. Los Angelas'taki evinde, ailesi ile birlikte huzur içinde yaşamını yitirdi. Hepimiz onun hayatını ve mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Onun her zaman burada, bizimle olacağını bileceğiz' dedi.

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BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Ana konağın vahşi kuşlar olduğu Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda, foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs özellikle atlar ve insanlar üzerinde etkilidir. Potansiyel olarak insan yaşamını tehdit eden Batı Nil Enfeksiyonu, pek çok nörolojik semptoma yol açar.

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