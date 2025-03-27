Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'den yıllar sonra üzen haber geldi

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, Aralık 2013'teki kayak kazasından bu yana özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Yedi kez şampiyon olan sporcu, Fransız Alpleri'nde pist dışı kayak yaparken kafasını bir kayaya çarptı ve kaldırıldığı hastanede tıbbi olarak komaya girdi.

Daha sonra aylarca süren tedavinin ardından taburcu olmasına izin verildi ancak kazanın hayatını değiştiren etkileri devam ediyor. Eşi Corinna, kocasının mahremiyetini korumaya özen gösterdiği için hakkında bilgi vermiyordu.

O MUHABİR AÇIKLADI

Önde gelen Alman F1 muhabirlerinden Gorner, Schumacher'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada F1 pilotunun devam eden yaşam mücadelesine dair bilgiler verdi:

"Durum çok üzücü. Sürekli bakıma ihtiyacı var ve tamamen bakıcılarına bağımlı. Ve artık kendini sözlü olarak ifade edemiyor."

"EN FAZLA 20 KİŞİ..."

Schumacher'in ailesi, pilot için ziyaretlere veya durumuyla ilgili ayrıntıları bilmesine izin verilen güvenilir kişilere en başından beri titizlikle yaklaşıyor. Gorner, şu anda Schumacher'e yaklaşabilecek en fazla 20 kişi olduğunu belirterek şunları ekledi:

"Bence bu doğru strateji. Çünkü aile Michael'ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Her zaman mahremiyetini sıkı bir şekilde korudular ve bu değişmedi."