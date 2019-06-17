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Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

En favori filmlerinizin arka perdesinde neler oluyor hiç merak ettiniz mi? Harry Potter'dan Titanik'e, Yüzüklerin Efendisi'nden Hobit'e birçok gişe ve ödül rekorları kıran filmin şimdiye kadar görülmemiş sahne arkası görüntülerini sizler için bir araya getirdik. İşte o sahne arkası görüntüler...

Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!

Ödüller ve değerlendirmeler söz konusu olduğunda, her yıl vurgun yapan bazı filmler var. Terminator, Matrix, Green Mile ve daha birçokları geçmişten bilinen ödüllerle dolu geçmişe sahip filmlerden bazıları. Ayrıca “Başlangıç” ve “Titanik”, “Yüzüklerin Efendisi” gibi sonsuza dek gişe rekorları kıran filmler de var. Bu Hollywood'un favori yapımlarında bilgisayar grafikleri ve görsel efektlerin kullanımı yeni bir şey değil, ama yine de sihirli perdelerinin altına gizlice bakmak heyecan verici.

Bununla birlikte, en sevdiğimiz filmler genellikle, birçok nedenden dolayı daha önce hiç görmediğimiz genişletilmiş sürümlere veya çerçevelere sahip. Arkasındaki sebep ne olursa olsun, genişletilmiş sürümler genellikle fazladan sahneler, farklı düzenlemeler ve ek efektler veya müzik içerir. Ek ve uzantıların çoğu küçük görünebilirken, içlerinde filmi güçlendiren daha küçük öğeler de mevcuttur.

Bu yazıda, en sevdiğiniz filmlerin arka perdesinde daha önce hiç görülmemiş halleri sizler için listeledik.

İşte o sahne arkası görüntüler...

Terminatör

1

Matrix

2

The Walking Dead

3

Harry Potter

4e

Inception

5

300 Gerard Butler: King Leonidas

6

Titanik

7

Yüzüklerin Efendisi

8

Star Trek

9

Star Trek Into Darkness

10

Hobit

11

Avengers

12

Alien 3

13

The Dark Knight Rises

14

Harry Potter

15

Kill Bill

16

Planet of Apes

17

Yüzüklerin Efendisi

18

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

19e

Game of Thrones

21

Godzilla

23

Harry Potter

24


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