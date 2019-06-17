Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!

Ödüller ve değerlendirmeler söz konusu olduğunda, her yıl vurgun yapan bazı filmler var. Terminator, Matrix, Green Mile ve daha birçokları geçmişten bilinen ödüllerle dolu geçmişe sahip filmlerden bazıları. Ayrıca “Başlangıç” ve “Titanik”, “Yüzüklerin Efendisi” gibi sonsuza dek gişe rekorları kıran filmler de var. Bu Hollywood'un favori yapımlarında bilgisayar grafikleri ve görsel efektlerin kullanımı yeni bir şey değil, ama yine de sihirli perdelerinin altına gizlice bakmak heyecan verici.

Bununla birlikte, en sevdiğimiz filmler genellikle, birçok nedenden dolayı daha önce hiç görmediğimiz genişletilmiş sürümlere veya çerçevelere sahip. Arkasındaki sebep ne olursa olsun, genişletilmiş sürümler genellikle fazladan sahneler, farklı düzenlemeler ve ek efektler veya müzik içerir. Ek ve uzantıların çoğu küçük görünebilirken, içlerinde filmi güçlendiren daha küçük öğeler de mevcuttur.

Bu yazıda, en sevdiğiniz filmlerin arka perdesinde daha önce hiç görülmemiş halleri sizler için listeledik.