Efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! Giyinme odasında jakuzi, havuz, kış bahçesi...

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi programının konuğu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı oldu. Sahaların efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Beykoz'dali 3 katlı villasının kapılarını açtı.

Şanlı'nın kendi zevkini yansıtan ve hiçbir lüksün atlanmadığı evdeki detaylar dikkat çekti. Tamamı modern tarzda döşenen villanın en dikkat çekici köşelerinden biri devasa salondaki bar oldu.

Gri, siyah ve turuncu renklerin hakim olduğu evde yok yok. Büyük bir bahçesi olan lüks villanın aynı zamanda kocaman bir havuzu ve kış bahçesi de var. Giyinme odasında jakuzisi de bulunan Tuncay Şanlı tam bir senedir bu evde yaşıyormuş.

Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 yılında Sakarya'da doğdu. Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer oldu. Orta saha veya forvet mevkiinde başladı.

2002-03 sezonunda Sakaryaspor’dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe’deki ilk resmi maçı, 11 Eylül 2002′de Gaziantepspor-Fenerbahçe karşılaşmasıdır ve aynı sezon içerisinde 6 kasım 2002'de Galatasaray ile oynanan 6-0'lık karşılaşmada ilk golü attı.

2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçında 3 gol atarak avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin 100. yılındaki şampiyonluğunda Alex de Souza ile katkısı çok büyük olmuştur ve bu sezonun sonunda bedelsiz olarak Middlesbrough FC takımına transfer olmuştur.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Tuncay Şanlı, 2007 yılında İngiltere'nin Middlesbrough takımıyla anlaştı ve 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu takımda 70 maçta 17 gol kaydetti.

Tuncay Şanlı, 1 Ocak 2016 da futbolu bırakmıştır. 26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 7 Şubat 2017'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2022 yılından itibaren yeniden Sakaryaspor teknik direktörü olarak görev yapmaktadır.