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Efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! Giyinme odasında jakuzi, havuz, kış bahçesi...

19.09.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Tuncay Şanlı, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının konuğu oldu. Beykoz'daki lüks villasının kapılarını açan Şanlı'nın evindeki detaylar dikkat çekti. Ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi programının konuğu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı oldu. Sahaların efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Beykoz'dali 3 katlı villasının kapılarını açtı.

ev 1

Şanlı'nın kendi zevkini yansıtan ve hiçbir lüksün atlanmadığı evdeki detaylar dikkat çekti. Tamamı modern tarzda döşenen villanın en dikkat çekici köşelerinden biri devasa salondaki bar oldu.

ev 4

Gri, siyah ve turuncu renklerin hakim olduğu evde yok yok. Büyük bir bahçesi olan lüks villanın aynı zamanda kocaman bir havuzu ve kış bahçesi de var. Giyinme odasında jakuzisi de bulunan Tuncay Şanlı tam bir senedir bu evde yaşıyormuş.

ev 3 havuz

Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 yılında Sakarya'da doğdu. Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer oldu. Orta saha veya forvet mevkiinde başladı.

ev 33

2002-03 sezonunda Sakaryaspor’dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe’deki ilk resmi maçı, 11 Eylül 2002′de Gaziantepspor-Fenerbahçe karşılaşmasıdır ve aynı sezon içerisinde 6 kasım 2002'de Galatasaray ile oynanan 6-0'lık karşılaşmada ilk golü attı.

salon

2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçında 3 gol atarak avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını elde etti.

giyinme odası

Fenerbahçe'nin 100. yılındaki şampiyonluğunda Alex de Souza ile katkısı çok büyük olmuştur ve bu sezonun sonunda bedelsiz olarak Middlesbrough FC takımına transfer olmuştur.

JAKUZİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Tuncay Şanlı, 2007 yılında İngiltere'nin Middlesbrough takımıyla anlaştı ve 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu takımda 70 maçta 17 gol kaydetti.

ev 6 bahçe

Tuncay Şanlı, 1 Ocak 2016 da futbolu bırakmıştır. 26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 7 Şubat 2017'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2022 yılından itibaren yeniden Sakaryaspor teknik direktörü olarak görev yapmaktadır.

mutfak 2

ev 5 kış bahçesi

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