Efsane futbolcudan ağlatan sözler! Hırvat isim zor günler geçiriyor! ''Kim bilir daha ne kadar yaşayacağım...''

Hırvatistan Milli Takımının efsane futbolcularından Ivan Klasnic, zor günler geçiriyor. Werder Bremen ile Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı dönemde sağlığı için kritik kararlar almak zorunda kalan Klasnic, kullandığı ilaçların olumsz etkilerini yaşadığını anlattı.

‘‘KİM BİLİR NE KADAR YAŞARIM…’’

Ivan Klasnic, “Kim bilir daha ne kadar yaşayacağım. Hasta olsam ve ilaç almam gerekse de, hala hayatta olduğum için minnettar olmalıyım. Tabii ki çok öfkeliyim. Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemem. Ne kadar tazminat alsam da sağlığımı geri kazanamam.’’ ifadelerini kullandı.

PİŞMANLIĞI!

Klasnic, geçmişte kullandığı ağrı kesiciler ve performans artırıcı ilaçlara dair de pişmanlıklarını dile getiriyor:

"Sahada performans göstermek istiyorsanız ağrı kesiciler olmadan idare etmek zor. Ağrı kesici ilaçlar kullanmadan profesyonel spor yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. Ama böbrek problemim olduğunu bilseydim, o ilaçları almazdım.” dedi