Mynet Trend

Efsane isim Casillas futbolu bıraktı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 17.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

İspanyol futbolunun efsane kalecisi Iker Casillas, geçirdiği kalp krizi sonrası futbolu bıraktığını açıkladı.

Efsane isim Casillas futbolu bıraktı

Real Madrid'de efsaneleşen 37 yaşındaki Iker Casillas, sağlık sorunları nedeniyle futbol yaşantısını sonlandırdığını açıkladı. Mayıs ayının başında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören İspanyol kaleci, futbolu bıraktı. Porto'da forma giyen Casillas, antrenmanda rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, 6 gün hastanede yatan İspanyol yıldızın futbol kariyerini sürdüremeyeceğini ifade etmişti.

1044

İspanyol kaleci, Real Madrid'de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015'te Portekiz ekibi FC Porto'ya transfer olmuştu. İspanya Milli Takımı formasıyla 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, Real Madrid formasıyla 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga zaferi bulunuyor. Tecrübeli eldiven, 2015'ten beri forma giydiği Porto'da ise 1 lig şampiyonluğu yaşadı.

1052

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Sneijder'den Galatasaray hamlesi! GeliyorSneijder'den Galatasaray hamlesi! Geliyor
Hakeme kızdı, kapıya kendini zincirledi!Hakeme kızdı, kapıya kendini zincirledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iker Casillas real madrid Porto

En Çok Okunan Trend Haberler

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wesley Sneijder, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul’a geliyor

Sneijder'den Galatasaray hamlesi! Geliyor

Gerardo Escobar, hakem hatalarına tepkisini federasyon binasına kendisini zincirleyerek gösterdi

Hakeme kızdı, kapıya kendini zincirledi!

Ajax, Hollanda Ligi şampiyonluğunu 100 bin taraftarıyla kutladı

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı!

Ribery Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

Başakşehir'e olay hareket

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.