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Efsane isim Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

02.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata veda etti. Türk-Yunan Dostluk Derneği'ni kuran Theodorakis, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek için de çalışmış ve İstanbul'da Zülfü Livaneli ile konserler vermişti.

Efsane isim Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

Yunan sanatçı Mikis Theodorakis, kalp sağlığındaki sorunlar nedeniyle Atina'da yaşamını yitirdi. 1000'den fazla şarkıyı müzik dünyasına katan, Zorba (1964), Z (1969) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müzikleriyle de bilinen Theodorakis, sadece Yunanistan için değil, dünya müziği için de önemli bir isimdi.
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"Holokost hakkında yazılan en güzel müzik eseri" olarak nitelendirilen "Mauthausen'in Ballad'ı" olarak da bilinen "Mauthausen Üçlemesi" önemli görülen eserlerinden biridir.

Theodorakis, Lenin Barış Ödülü'nün de sahibidir.
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1981-1990 yılları arasında KKE'nin (Yunanistan Komünist Partisi) milletvekilliğini yapmıştır.

Bununla birlikte, 1989'da, Yeni Demokrasi Partisi'nin içinde bağımsız bir aday olarak bir süre çalıştı ve muhafazakarlar, sosyalistler ve solcular arasında büyük bir koalisyon kurmaya yardımcı oldu.


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