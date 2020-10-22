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  4. Efsane ismi anlatan filmle geri dönüyorlar! Oscar’ı şimdiden garantiledi

Efsane ismi anlatan filmle geri dönüyorlar! Oscar’ı şimdiden garantiledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

David Fincher’ın beş yıllık aradan sonraki ilk uzun metraj filmi MANK’tan beklenen fragman geldi.

Netflix, David Fincher’in heyecanla beklenen filmi MANK’ın resmi afişini ve fragmanını paylaştı. Film, ABD’de Kasım ayında seçili sinemalarda vizyona girdikten sonra, 4 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

Oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tuppence Middleton, Tom Burke ve Tom Pelphrey gibi isimlerin yer aldığı MANK siyah-beyaz olarak izleyici karşısına çıkacak.

MANK, sinema tarihinin dönüm noktası kabul edilen Citizen Kane filminin çalkantılı senaryo yazım sürecine ve filmin unutulmaz senaristi Herman Mankiewicz’in hayatını anlatacak.

OSCAR’I GARANTİLEMEK İSTİYOR

MANK’ın sinemalarda gösterime girmesinin en büyük nedeni, filmin Oscar yarışına katılacak olması.

Filmin senaryosu, David Fincher'ın babası Jack Fincher tarafından kaleme alınmış ve yıllardır hayata geçirilmeye çalışılıyordu. Aslında 1997 yılında çekilen The Game filminin ardından Mank'in hayata geçirilmesi planlanıyordu.

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