Efsane olmuş 7 Mercedes Jantı

Diğer taraftan BMW jant isimleri kullanıcılar tarafından iyi biliniyor ve bu şekilde yaygınlaşmış ancak Mercedes’de durum biraz farklı ve bu konuda kaynak bulmak da oldukça zor. Bu nedenle Mercedes jant isimlerinde oldukça zorlandığımızı belirtmek isteriz. Ambulance (Hubcap- Jant Kapağı)

Mercedes Ambulance Jant Listemizde en uzun süre kullanılan jant modeli unvanına sahip olan Ambulance jant tipi klasik Mercedes modelleri ile özdeşleşmiştir ve aslında çelik jant üzerine oturtulan bir jant kapağıdır. Aracın rengi ile aynı olan tas şeklindeki göbek ve büyük marka amblemi aracın geneli ile büyük uyum gösteriyordu. 1950’li yıllardan 1980’li yılların ortasına kadar küçük değişikliklerle neredeyse tüm Mercedes modellerinde kullanılan bu jantlar bize göre Mercedes’in ismi ve tarzı ile özdeşleşmiş en önemli jant olarak dikkat çekiyor. Keşke Alman marka bu jantı anımsatan yeni tasarımlar ile karşımıza çıksa diye düşünüyoruz.

Mercedes W123 200 ve Ambulance Jant Bundt, Fuchs veya Barock

Mercedes Bundt jant

Ambulance tipi jantlarda olduğu gibi Bundt jantları da uzunca bir süre 1960’lı yılların sonundan 1980’lı yılların ortalarına kadar yaygın bir şekilde kullanıldı. Gerek W114 ve W123 kasa (Günümüzün E Sınıfı) gerekse de W116 ve W126 kasa S Sınıfı modellerinde yaygın bir şekilde kullanıldı. Ayrıca 2 kişilik Coupe ve Cabrio modeller olan R107 kasa SL modellerinde de tercih edildi. Ambulance tipi jant ile beraber Mercedes Klasik tutkunlarının vazgeçilmez jantlarından birisi olmayı sürdürmektedir. Bir sonraki maddede bulunan Sportline jant ile W201, W211 kasa E Sınıfı modellerde kullanılan bol delikli jantların da atası olduğunu düşünüyoruz.

Mercedes W114 Coupe ve Bundt jant Sportline

Mercedes Sportline jant Bundt jantların modernleştirilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıkan Sportline jantlar 1980’li yılların ortasından itibaren kullanılmaya başlandı. R107 kasa Mercedes SL’in son yıllarında da sunulan bu jantlar ayrıca W201 190, W124 E Sınıfı,W126 S Sınıfı, W140 S Sınıfı gibi farklı kategorideki araçlarda farklı boyutlarda kullanıldı. Bahsedilen kasaların makyaj görmesiyle yerini bir sonraki maddede bahsettiğimiz Deneb tipi jantlara bıraktı.



Mercedes R107 SL ve Sportline jant Deneb

Mercedes Deneb jant Mercedes’in 1990’lı yıllarda ürettiği neredeyse tüm modellerde kullanılan ve tasarımı ile adeta bu modellerin oturaklılığını hatırlatan Deneb tipi jant W201 190, W124 E sınıfı ve W140 S Sınıfı gibi kasalarda 1990 ve 2000 yılı arasında yaygın bir şekilde kullanıldı. Mercedes’den başka hiç bir markaya yakışmayacak gibi duran ancak Mercedes’in hangi modeli olursa olsun çok yakışan bu karakteristik jantlar ayrıca R129 SL ve C140 kasa CL modellerinde de kullanılmıştı. Modele göre farklı ölçülerde üretilen Deneb jantlar umarız tekrar Mercedes modellerinde kullanılır.

Mercedes W124 Coupe ve Deneb jant Cenigus EVO II

Mercedes Cenigus EVO II jant Listemizin en az bilinen jantı olmasına ve Mercedes’in genel tasarım anlayışı ile tam olarak uyuşmamasına rağmen kullanıldığı modellere oldukça yakışan 6 kollu EVO II jantı W124 500E ve W201 190E EVO II gibi modellerin vazgeçilmez jantı olmuştur. Bu modellerle de unutulmaz olmuştur. Daha sonra da benzerleri üretilen bu modelin neredeyse aynı kıvrımlara sahip olanları 2000’li yılların modellerinde bile jant seçenekleri arasında yer almıştır.