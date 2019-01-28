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Efsane olmuş 7 Mercedes Jantı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 28.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Mercedes markası araçlarında sunduğu jantlardan daha çok konfor ve güvenirliliği ile bilinen bir marka olmuştur. En büyük rakibi olan BMW ise sportif sürüş konusunda kendinden söz ettirmiş ve jant tasarımı konusunda Mercedes’in bir miktar önünde yer almış olsa da özellikle geçmişte sunduğu jant modelleri ile adından ciddi anlamda söz ettirmiştir. Daha önceki bir yazımızda BMW’nin bize göre en beğenilen jant modellerini listelemiştik. Şimdi ise Mercedes’in yine bize göre en beğenilen modellerini

Efsane olmuş 7 Mercedes Jantı

Diğer taraftan BMW jant isimleri kullanıcılar tarafından iyi biliniyor ve bu şekilde yaygınlaşmış ancak Mercedes’de durum biraz farklı ve bu konuda kaynak bulmak da oldukça zor. Bu nedenle Mercedes jant isimlerinde oldukça zorlandığımızı belirtmek isteriz.

Ambulance (Hubcap- Jant Kapağı)

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Mercedes Ambulance Jant

Listemizde en uzun süre kullanılan jant modeli unvanına sahip olan Ambulance jant tipi klasik Mercedes modelleri ile özdeşleşmiştir ve aslında çelik jant üzerine oturtulan bir jant kapağıdır. Aracın rengi ile aynı olan tas şeklindeki göbek ve büyük marka amblemi aracın geneli ile büyük uyum gösteriyordu. 1950’li yıllardan 1980’li yılların ortasına kadar küçük değişikliklerle neredeyse tüm Mercedes modellerinde kullanılan bu jantlar bize göre Mercedes’in ismi ve tarzı ile özdeşleşmiş en önemli jant olarak dikkat çekiyor. Keşke Alman marka bu jantı anımsatan yeni tasarımlar ile karşımıza çıksa diye düşünüyoruz.

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Mercedes W123 200 ve Ambulance Jant

Bundt, Fuchs veya Barock

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Mercedes Bundt jant

Ambulance tipi jantlarda olduğu gibi Bundt jantları da uzunca bir süre 1960’lı yılların sonundan 1980’lı yılların ortalarına kadar yaygın bir şekilde kullanıldı. Gerek W114 ve W123 kasa (Günümüzün E Sınıfı) gerekse de W116 ve W126 kasa S Sınıfı modellerinde yaygın bir şekilde kullanıldı. Ayrıca 2 kişilik Coupe ve Cabrio modeller olan R107 kasa SL modellerinde de tercih edildi. Ambulance tipi jant ile beraber Mercedes Klasik tutkunlarının vazgeçilmez jantlarından birisi olmayı sürdürmektedir. Bir sonraki maddede bulunan Sportline jant ile W201, W211 kasa E Sınıfı modellerde kullanılan bol delikli jantların da atası olduğunu düşünüyoruz.

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Mercedes W114 Coupe ve Bundt jant

Sportline

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Mercedes Sportline jant

Bundt jantların modernleştirilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıkan Sportline jantlar 1980’li yılların ortasından itibaren kullanılmaya başlandı. R107 kasa Mercedes SL’in son yıllarında da sunulan bu jantlar ayrıca W201 190, W124 E Sınıfı,W126 S Sınıfı, W140 S Sınıfı gibi farklı kategorideki araçlarda farklı boyutlarda kullanıldı. Bahsedilen kasaların makyaj görmesiyle yerini bir sonraki maddede bahsettiğimiz Deneb tipi jantlara bıraktı.

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Mercedes R107 SL ve Sportline jant

Deneb

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Mercedes Deneb jant

Mercedes’in 1990’lı yıllarda ürettiği neredeyse tüm modellerde kullanılan ve tasarımı ile adeta bu modellerin oturaklılığını hatırlatan Deneb tipi jant W201 190, W124 E sınıfı ve W140 S Sınıfı gibi kasalarda 1990 ve 2000 yılı arasında yaygın bir şekilde kullanıldı. Mercedes’den başka hiç bir markaya yakışmayacak gibi duran ancak Mercedes’in hangi modeli olursa olsun çok yakışan bu karakteristik jantlar ayrıca R129 SL ve C140 kasa CL modellerinde de kullanılmıştı. Modele göre farklı ölçülerde üretilen Deneb jantlar umarız tekrar Mercedes modellerinde kullanılır.

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Mercedes W124 Coupe ve Deneb jant

Cenigus EVO II

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Mercedes Cenigus EVO II jant

Listemizin en az bilinen jantı olmasına ve Mercedes’in genel tasarım anlayışı ile tam olarak uyuşmamasına rağmen kullanıldığı modellere oldukça yakışan 6 kollu EVO II jantı W124 500E ve W201 190E EVO II gibi modellerin vazgeçilmez jantı olmuştur. Bu modellerle de unutulmaz olmuştur. Daha sonra da benzerleri üretilen bu modelin neredeyse aynı kıvrımlara sahip olanları 2000’li yılların modellerinde bile jant seçenekleri arasında yer almıştır.

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Mercedes 190E EVO II ve Cenigus EVO II jant

AMG Disc Style 2

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Mercedes AMG Disc jant

Günümüzde en çok sevilen Mercedes jantı olarak AMG Disc modelini rahatlıkla gösterebiliriz. Hem çok güçlü hem de sportif görünen bu jant eminiz ki daha uzun yıllar çok fazla değişikliğe uğramadan kullanılmaya devam edilecektir. Ayrıca Mercedes tarafından çok farklı ebat ve değişik tiplerde modelleri tasarlanmıştır. Replika jant üreten firmalar tarafından da yaygın bir şekilde üretilmektedir. Neredeyse her büyüklükteki Mercedes modeli için farklı ölçülerde orjinal ve replika AMG Disc tipinde jantlar bulmak mümkündür.

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Mercedes R129 SL ve AMG Disc jant

AMG 5 Spoke Style 1

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Mercedes AMG Spoke jant

5 kollu jantlar yakın geçmişte ve günümüzde neredeyse tüm otomobil markaları için sportif tasarımın en önemli öğelerinden birisi sayılabilir ve modası da kolay kolay geçmeyecektir. AMG 5 Spoke yani 5 kollu jant da bize göre modası geçmeyecek şık ve sportif jantlar arasında bulunuyor. Özellikle Coupe ve Cabrio kasa tipindeki farklı büyüklükteki Mercedes modellerine oldukça yakışan bu jantın replika üretimleri de piyasada yaygın bir şekilde satılmaktadır.

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Mercedes SLK ve AMG 5 Spoke jant


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mercedes jant

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