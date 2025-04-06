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  4. Efsane oyuncu sezon sonu veda ediyor! Duygusal bir mektupla açıkladı

Efsane oyuncu sezon sonu veda ediyor! Duygusal bir mektupla açıkladı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 15:43
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Bayern Münih kulübünün efsanevi forveti Thomas Müller, başarı ve rekorlarla dolu 25 yılın ardından takımına veda etmeye hazırlanıyor.

Efsane oyuncu sezon sonu veda ediyor! Duygusal bir mektupla açıkladı
Thomas Müller

Thomas Müller

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Oyun görüşü, hücum hattındaki yaratıcılığı, pas yeteneği ve şutlarıyla dikkati çeken Müller, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla yıllara meydan okudu.

MEKTUPA DUYURDU!

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Bayern Münih'in hücum hattında tüm pozisyonlarda görev alan Müller, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mektupla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 35 yaşındaki forvet, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesini yenilemek istemesine rağmen kulübün buna sıcak bakmadığını belirterek yollarını ayırdıklarını belirtti. Profesyonel futbol kariyeri boyunca sadece Bavyera ekibinin formasını giyen Müller, takımıyla beraber 12 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 32 kupa zaferi yaşadı.

BAYERN'İN EN ÖNEMLİ GOL SİLAHLARINDAN BİRİ OLDU

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Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'in 2009 Temmuz'unda Bayern Münih'in başına gelmesinin ardından kariyerinde yükselişe geçen Müller, İngiliz basınına yaptığı açıklamada gelişimi için Van Gaal'in onu "derin sulara attığını" söylemişti. Van Gaal'in sürekli olarak kendisini motive ettiğini söyleyen Müller, "Biz oyuncular için, hala aktifken koçlar hakkında konuşmak zor. Ama en büyük etkimin Louis van Gaal olduğunu söyleyebilirim, çünkü etkilenmek için en iyi yaştaydım," ifadelerini kullanmıştı. Kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Müller, 12 kez Almanya 1. ligini kazanarak en çok Bundesliga kazanan futbolcu da oldu. Görev yaptığı 743 karşılaşmada 247 gol ve 273 asistlik performans sergileyen Müller, Bayern Münih'de en çok forma giyen oyuncu durumunda. Müller, Bayern Münih'de kazandığı 32 kupa ve Almanya Milli Takımı'yla kazandığı 2014 Dünya Kupası'yla beraber, Toni Kroos'un ardından en çok kupa kazanan ikinci Alman futbolcu oldu. Tecrübeli oyuncu Bundesliga'da en çok maç kazanan futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor. Müller 357 maçla listenin başında yer alırken, 354 maçla takım arkadaşı olan Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer ikinci sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Bundesliga Thomas Müller bayern munich futbol
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