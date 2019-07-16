Efsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbası sofraları süslüyor

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Kazdağı çorbası eğitimi verildi. Bir hazır çorba üreten firmanın da yöresel çorbalar yelpazesinde ürüne yer vermesiyle, Kazdağı çorbası da ülke genelinde duyuldu. Sarıkız efsanesinden esinlenerek içerisinde bulunan tarhana, zeytinyağı, börülce, nohut, domates, biber ve tavuk eti gibi karışımlar nedeniyle Kazdağı çorbası olarak bilinen yemek, Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerlere öğretildi. Kazdağı çorbasının eğitimlerini aşçılık kursunda veren usta öğretici Ayşe Buhurcu, Kazdağı çorbasına, çorba dense de aslında ana yemek kadar zengin ve besleyici bir yiyecek olduğunu söyledi.

Usta öğretici Ayşe Buhurcu, “Çorbanın içerisinde tavukgöğsü ya da but kısmını kullanıyoruz. Tarhana, börülce, nohut, domates, biber ve zeytinyağı var. Tavukları haşladıktan sonra tiftikliyoruz. İstenirse küpte doğranabilir. Börülce ve nohut haşlıyoruz. Oldukça besleyici bir çorba. İçerisinde zaten tarhana var. Tarhana başlı başına besleyici bir gıda. Bunun yanı sıra içerisine nohut, börülce de giriyor. Yani karbonhidrat, protein ve bütün vitaminleri birleştirilerek yapılan bir çorba. Aslında içeriğine bakılırsa çorbadan çok ana yemek gibi bir çorba oluşturuyoruz. Kursiyerlerimiz bu tarz yöresel yemekleri severek ve ilgiyle takip ediyorlar” dedi.