Ege'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Ege kıyıları, güzel birçok koyla doludur. Ege kıyılarını gösteren bir haritaya bakıldığında seçeneklerin çok fazla olduğu rahatça görülebilir. Bu koylar sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda berrak sularıyla da dikkat çekmektedir. Zengin deniz altı yaşamı ve huzurlu atmosferleri de bu koyların diğer özellikleri olmaktadır. Özellikle doğayla iç içe bir yerde vakit geçirmek isteyen tatilciler, Ege’deki koyları tercih edebilir. Ege kıyıları hem macera arayan gezginlere hem de sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlere hitap eder. Ayrıca bu kıyılar, daha birçok unsuruyla keşfedilmeye değer bir bölgedir.

Ege'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy

Ege Bölgesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen lokasyonlarından biridir. Kendine özgü doğal güzellikleri vardır ve tarihi dokusu ve benzersiz mutfağıyla dikkat çeker. Maviyle yeşilin bir arada yer aldığı bu bölge her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmektedir.

Ege bölgesi denildiğinde ise özellikle tertemiz denizi olan koylar merak edilmektedir. Bu koylardan bazıları ise şöyle sıralanmaktadır:

Akvaryum Koyu – Datça

Akvaryum koyu, berrak sularıyla ünlüdür. Datça’da bulunmaktadır. Denizinin kristal netliğinde olması nedeniyle ona “Akvaryum” adı yakıştırılmıştır. Elbette bu isim zamanla kalıcı hale gelmiştir. Koyun çevresini çam ağaçlar sarmaktadır. Bu ağaçlar, gölge bir yer arayanlara ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam sunmaktadır. Kuzey ve kuzeybatı rüzgarlarına kapalı olması nedeniyle bu koydaki deniz çoğu zaman durgun ve temiz haldedir.

Ayı Balığı Koyu – Karaburun

Doğal güzelliği ve masmavi deniziyle ilgili kişilerin dikkat çeken Ayı Balığı Koyu, İzmir'in Karaburun ilçesinde yer alır. Kayalıklardan oluşan ve falezlere ev sahipliği yapan koy, internette İzmir'in en temiz 5 koyundan biri olarak nitelendirilir. Koyun denizi genellikle dalgasız ve oldukça sakindir. Bu ve diğer birçok yönüyle Ayı Balığı Koyuğu, adeta Karaburun'un saklı kalmış cennetlerinden biri olmaktadır. Günümüzde ise koy bazı ziyaretçiler ve tatilciler için popüler bir durak haline gelmiştir.

Akademi Koyu – Didim

Adını kıyısında yer alan polis akademisinden alan koy, berraklığı ve temizliğiyle bilinmektedir. Bölgedeki diğer koylara kıyasla daha turistiktir ancak denizin temizliği sayesinde dipte yüzen balıkları gözlemlemek isteyenler için sıklıkla ziyaret edilmektedir. Bilhassa tekneler için uygun bir demirleme noktası olmasıyla birlikte gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzaralarla ziyaretçilerine güzel anlar yaşatmaktadır.

Bademli Koyu – Dikili

Bademli Koyu, İzmir’de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir nokta olmaktadır. Koyun çevresinde zeytin ağaçları bulunur. Koy, son yıllarda artan popülaritesine rağmen sakinliğini büyük ölçüde korumaktadır. Bölgede yer alan kaplıca merkezleri ise koyun dikkat çeken diğer unsurları arasında yer alır.

Kleopatra Koyu - Çeşme

Çeşme’nin doğal güzellikleri arasında yer alan Kleopatra Koyu, berrak ve durgun deniziyle dikkat çeker. Bu koy, “Güvercinlik Koyu” olarak da bilinir. Yazın en sıcak günlerinde bile suyunun serin kalabildiği söylenir. Uzun mesafeler boyunca sığ kalan denizi, bilhassa çocuklu aileler ve sığ sularda zaman geçirmeyi sevenler için idealdir. Koy çevresinde herhangi bir işletme bulunmadığına yönelik çeşitli türden yorumlar bulunduğu için, koyu ziyaret etmeyi düşünenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını önceden karşılamaları yaygın olarak önerilmektedir.