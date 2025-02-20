Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Ege'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Ege'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.02.2025 18:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil denildiğinde akla ilk genellikle deniz, kum ve güneş gelir. Bu üçlünün en güzel şekilde bir arada bulunduğu bölgelerden biri de ülkemizin Ege kıyılarıdır. Ege kıyıları, masmavi denizi, altın sarısı kumsalları ve birbirinden güzel koylarıyla özellikle yaz mevsiminde tatilcilerin adeta akınına uğramaktadır.

Ege'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Ege kıyıları, güzel birçok koyla doludur. Ege kıyılarını gösteren bir haritaya bakıldığında seçeneklerin çok fazla olduğu rahatça görülebilir. Bu koylar sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda berrak sularıyla da dikkat çekmektedir. Zengin deniz altı yaşamı ve huzurlu atmosferleri de bu koyların diğer özellikleri olmaktadır. Özellikle doğayla iç içe bir yerde vakit geçirmek isteyen tatilciler, Ege’deki koyları tercih edebilir. Ege kıyıları hem macera arayan gezginlere hem de sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlere hitap eder. Ayrıca bu kıyılar, daha birçok unsuruyla keşfedilmeye değer bir bölgedir.

Ege'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy

Ege Bölgesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen lokasyonlarından biridir. Kendine özgü doğal güzellikleri vardır ve tarihi dokusu ve benzersiz mutfağıyla dikkat çeker. Maviyle yeşilin bir arada yer aldığı bu bölge her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmektedir.

Ege bölgesi denildiğinde ise özellikle tertemiz denizi olan koylar merak edilmektedir. Bu koylardan bazıları ise şöyle sıralanmaktadır:

Akvaryum Koyu – Datça

Akvaryum koyu, berrak sularıyla ünlüdür. Datça’da bulunmaktadır. Denizinin kristal netliğinde olması nedeniyle ona “Akvaryum” adı yakıştırılmıştır. Elbette bu isim zamanla kalıcı hale gelmiştir. Koyun çevresini çam ağaçlar sarmaktadır. Bu ağaçlar, gölge bir yer arayanlara ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam sunmaktadır. Kuzey ve kuzeybatı rüzgarlarına kapalı olması nedeniyle bu koydaki deniz çoğu zaman durgun ve temiz haldedir.

Ayı Balığı Koyu – Karaburun

Doğal güzelliği ve masmavi deniziyle ilgili kişilerin dikkat çeken Ayı Balığı Koyu, İzmir'in Karaburun ilçesinde yer alır. Kayalıklardan oluşan ve falezlere ev sahipliği yapan koy, internette İzmir'in en temiz 5 koyundan biri olarak nitelendirilir. Koyun denizi genellikle dalgasız ve oldukça sakindir. Bu ve diğer birçok yönüyle Ayı Balığı Koyuğu, adeta Karaburun'un saklı kalmış cennetlerinden biri olmaktadır. Günümüzde ise koy bazı ziyaretçiler ve tatilciler için popüler bir durak haline gelmiştir.

Akademi Koyu – Didim

Adını kıyısında yer alan polis akademisinden alan koy, berraklığı ve temizliğiyle bilinmektedir. Bölgedeki diğer koylara kıyasla daha turistiktir ancak denizin temizliği sayesinde dipte yüzen balıkları gözlemlemek isteyenler için sıklıkla ziyaret edilmektedir. Bilhassa tekneler için uygun bir demirleme noktası olmasıyla birlikte gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzaralarla ziyaretçilerine güzel anlar yaşatmaktadır.

Bademli Koyu – Dikili

Bademli Koyu, İzmir’de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir nokta olmaktadır. Koyun çevresinde zeytin ağaçları bulunur. Koy, son yıllarda artan popülaritesine rağmen sakinliğini büyük ölçüde korumaktadır. Bölgede yer alan kaplıca merkezleri ise koyun dikkat çeken diğer unsurları arasında yer alır.

Kleopatra Koyu - Çeşme

Çeşme’nin doğal güzellikleri arasında yer alan Kleopatra Koyu, berrak ve durgun deniziyle dikkat çeker. Bu koy, “Güvercinlik Koyu” olarak da bilinir. Yazın en sıcak günlerinde bile suyunun serin kalabildiği söylenir. Uzun mesafeler boyunca sığ kalan denizi, bilhassa çocuklu aileler ve sığ sularda zaman geçirmeyi sevenler için idealdir. Koy çevresinde herhangi bir işletme bulunmadığına yönelik çeşitli türden yorumlar bulunduğu için, koyu ziyaret etmeyi düşünenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını önceden karşılamaları yaygın olarak önerilmektedir.

Mynet'in Sesi
Değeri 10 milyon TL! "Bir kedilik yer bile yok"Değeri 10 milyon TL! "Bir kedilik yer bile yok"
'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı
Anahtar Kelimeler:
deniz ege
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
EFT ve havalede yeni dönem başlıyor!

EFT ve havalede yeni dönem başlıyor!

Merve Taşkın'ın evine sabah polisler geldi, çok korktu! "Üstüne bir şey giy!"

Merve Taşkın'ın evine sabah polisler geldi, çok korktu! "Üstüne bir şey giy!"

'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı

'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı

Değeri 10 milyon TL! "Bir kedilik yer bile yok"

Değeri 10 milyon TL! "Bir kedilik yer bile yok"

Herkes işini küçümsüyordu! "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"

Herkes işini küçümsüyordu! "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"

Olay çözüm: Otel odasında gizli kamera olduğunu düşündü

Olay çözüm: Otel odasında gizli kamera olduğunu düşündü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.