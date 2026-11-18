Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde 2020 yılında 10 dönümlük alanda kurulan Gafulluk Tatil Köyü, Karadeniz'in geleneksel köy mimarisini yaşatmayı hedefleyen bir anlayışla oluşturuldu. Alan içerisinde yöre mimarisini yansıtan taş ve ahşap evlerin yanı sıra geleneksel serendilerden oluşan toplam 23 yapı inşa edildi. Tesisin en dikkat çekici bölümlerini ise hareketli ahşap evler oluşturuyor. Zemine yerleştirilen özel döner sistem üzerine inşa edilen 3 ev, herhangi bir fiziksel müdahaleye gerek kalmadan uzaktan kumandayla yönlendirilebiliyor. Mühendislik çalışmasıyla geliştirilen mekanizmada ikili bilye sistemi ve overlok tasarımı kullanılırken, 220 volt elektrikle çalışan düzenek düşük enerji tüketimiyle evlerin tam tur dönmesini sağlıyor. Sabit bir manzaraya mahkum kalmayan misafirler, kumanda aracılığıyla evlerin yönünü değiştirerek günün farklı saatlerinde çevredeki doğa manzarasını farklı açılardan izleyebiliyor. Geleneksel ahşap mimariyle teknolojiyi bir araya getiren uygulama, tesise özgün bir konaklama deneyimi kazandırıyor.

Gafulluk Tatil Köyü İşletme Sorumlusu Kader Güven, uygulamanın temelinde Karadeniz'in doğasını misafirlere her açıdan yaşatma düşüncesinin bulunduğunu söyledi. Bölgede güneşli günlerin az olduğuna dikkati çeken Güven, "Dönen evlerimiz aslında misafirlerimize doğanın her açısını, her mevsimin her olayını şahit kılabilmek amacıyla düzenlendi. Karadeniz'de güneşli gün sayısı çok az olduğu için bir saatliğine bile olsa güneşi ne kadar yakalayabilirsek onu kar sayıyoruz. Bunu misafirlerimize yaşatmamız bizim için her zaman artıdır. Dairelerin içerisi kültürel anlamda zengin bir şekilde donatılmıştır. Misafirlerimize kar veya yağmur yağdığı zaman cephenizi değiştirin, balkon keyfinizi tamamlayın diyoruz" dedi.

"TAMAMEN KARADENİZ ZEKASIYLA OLUŞAN YAPILAR"

Evlerin ortaya çıkış fikrinin Karadeniz zekasının ürünü olduğunu belirten Güven, yapım aşamasında geleneksel ahşap mimariden yararlandıklarını kaydetti. Güven, "Tamamen Karadeniz zekasıyla oluşan yapılar. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Avrupa'dan gelen misafirlerimiz de oluyor. Dönen evler merak uyandırıyor. Bu zekayla kültürel zenginliğimizi birleştirmemiz misafirlerimiz için müthiş bir ilgi odağı oluyor. Özellikle tatil süreçlerinde yoğunluk yaşıyoruz. Burada bir aile işletmesi olarak misafirlerimize hizmette sınır yok. Dönen evler çok tercih ediliyor. Misafirlerimizin tercihlerine göre diğer dairelerimizdeki konseptleri de rahatlıkla sunabiliyoruz. Aslında misafirlerimize kısıtlama koymuyoruz. Siz seçin ve konforunuzu yakalayın diyoruz. Teknik olarak evlerin iç mekanizması var. Evler bu mekanizmanın üzerine konularak inşa edildi. Çok uzun sürmedi. Hiçbir çivi kullanılmadan yapboz gibi yapıldı. Yapım süreci 5-6 ay sürdü. Tamamen ahşapların birbirine geçmesiyle oluşan doğal yapılardır" diye konuştu.

"ÇOK FARKLI, ÇOK GÜZEL"

Samsun'dan tatil için Trabzon'a gelen Ozan Can, dönen evleri arkadaşlarının tavsiyesi üzerine deneyimlediklerini belirterek, "Tatil amacıyla Samsun'dan Trabzon'a geldik. Dönen evlerin manuel olarak yapıldığını duymuştuk. Arkadaşlarımızdan aldığımız referansla gelip burayı deneyimledik. Çok farklı, çok güzel. İstediğimiz yöne çevirerek oradaki manzarayı görebiliyoruz. Ailecek neşeli vakitler geçirdik. Çocukların da çok hoşuna gitti" şeklinde konuştu.

"YARIN DAĞ MANZARASIYLA UYANMAK İSTİYORUZ"

Üç aile olarak 3 günlük tatil için Trabzon'a gelen makine mühendisi Alper Çobanoğlu ise, evlerin çalışma sistemini merak ettiği için tesisi tercih ettiğini söyledi. Çobanoğlu, "3 günlük tatil yapmak için Trabzon'a geldik. Bu tatil köyünü arkadaşımızdan duyarak geldik. Üç aile gelmiştik, herkes farklı konseptteki evi tuttu. Hepimizin en beğendiği dönen ev oldu. Dönen evi çok merak ediyordum. Makine mühendisi olduğum için sistemi çok merak ediyordum. Türkiye'de yapılan ilk projelerden. Bu düzenekte bir evi hayal etmiştim. Böylesine büyük bir evi döndürebilmek iyi bir başarı. Bu sabah evi vadiye döndürdük ve o manzarayla güne başladık. Yarın ise dağ manzarası ile uyanmak istiyoruz. İstediğiniz yöne çevirip kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.