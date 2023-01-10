Ege'den gelen lezzet: Nefis İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl yapılır?

İzmir köftesi en kolay ve lezzetli köfte tarifleri arasında yer alıyor. Enfes sosuyla hazırlanan İzmir köftesi yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Tüm püf noktalarıyla hazırlanan bu İzmir köftesi tarifi diğer köftelerin lezzetini unutturuyor.

MALZEMELER Sebzeler için:

3 adet büyük boy patates

2 adet çarliston biber

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi ya da galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı pul biber

Sosu için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet rendelenmiş domates

2 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı kekik

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

TARİF Oval bir kap içerisine, rendelenip suyu iyice sıkılmış soğanı, ıslatılıp iyice sıkılmış bayat ekmekleri ya da galeta ununu, yumurtayı, baharatları, ince kıyılmış maydanozu ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemelerin çok iyi bir şekilde bütünleşmesi için güzelce yoğurun.

Köfte harcından avuç içi kadar parçalar alıp, yuvarlayarak parmak uzunluğunda ince ve uzun şekil verin ve şekil verdiğiniz köfteleri bir tabağa dizmeye başlayın.

Kabuklarını soyduğunuz patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın. Ay çiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Patatesleri kızartın.

Kızaran patatesleri bir peçete ile kapladığınız bir tabağın üzerine alın.

Domatesleri de elma dilimi şeklinde doğrayın. Saplarını kestiğiniz yeşil biberleri, uzunlamasına ortadan ikiye kesin.

Patateslerden sonra köfteleri tam pişirmeden kızartın.

Bir peçete ile kapladığınız bir tabağın üzerine kızarttığınız köfteleri yerleştirin.

Sosu hazırlamaya başlamak için ay çiçek yağını başka bir tavada kızdırın. Domates salçasını biraz dakika kavurun.

Daha sonra 3 adet rendelenmiş domatesi, 2 su bardağı su, 1 çay kaşığı kekik ve tuz ekleyip 10 dakika kaynatın.

Bu sırada kızarttığınız, köfte, patatesleri sırayla bir fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine domates ve biberleri yerleştirin.

Daha sonra hazırlamış olduğunuz sosu üzerilerini kapatacak şekilde dökün.

Önceden ısıltılmış 200 derece fırında domates ve biberler kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

