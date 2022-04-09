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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

09.04.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 10 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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