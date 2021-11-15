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Ege kahvaltılarının yıldızı sizin de favoriniz olacak! Enfes çingene pilavı tarifi

15.11.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çingene pilavı aslında bir salata ailesine ait lezzetlerden biri. Lor peyniri ya da çökelekle yapabileceğiniz bu tarif, vazgeçilmez tatlar listesinde başı çekiyor. Bu tarifi ister yemeğinizin yanında salata olarak isterseniz de kahvaltılık olarak tüketebilirsiniz. İşte Ege yöresinde sıkça ve sevilerek tüketilen çingene pilavının tarifi...

Ege kahvaltılarının yıldızı sizin de favoriniz olacak! Enfes çingene pilavı tarifi

Ege yöresinde özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan çingene pilavı, neredeyse herkes tarafından sevilerek yenir. Bazı yörelerde çingen pilavı olarak da bilinir. İçerisindeki peynir ve sebzelerle vitamini oldukça yüksek olan çingene pilavı, diyet yapan insanlar için de vazgeçilmez tatların başında yer alır. Kahvaltıda yenince insana enerji veren, beş çaylarında ise hamur işlerinin yerine hafif, pratik ve besleyici bir alternatif olan çingene pilavını mutlaka denemelisiniz. Yapımı çok kolay olan ve rengarenk görüntüsüyle herkesin iştahını kabartan bu lezzete tüm sevdikleriniz bayılacak. Gelin, büyük küçük demeden herkesin favorisine dönüşen çingene pilavının tarifine hep birlikte bakalım...

ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tane orta boy domates

  • 1 tane orta boy salatalık

  • 1 tane küçük boy soğan

  • 1.5 su bardağı lor peyniri (İsteğe bağlı olarak çökelek de kullanabilirsiniz)

  • 2 tane yeşil biber

  • 1 tane kırmızı kapya biber

  • 1 tutam maydanoz

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak tüm sebzeleri güzelce yıkayın.

  • Yeşil biberin ve kırmızı kapya biberin çekirdeklerini ayırın.

  • Daha sonra aynı işlemi domatesin çekirdekleri için de yapın.

  • Çekirdeğini çıkarmış olduğunuz kapya biberi, yeşil biberi ve domatesi küçük küçük küpler halinde doğrayın.

  • Salatalığı da minik küpler haline gelecek şekilde doğrayın.

  • Sonrasında maydanozu ince ince kıyın.

  • Soğanın da kabuğunu soyup yarım ay şeklinde doğrayın.

  • Sonra malzemeleri karıştırmak için orta boy ve derin bir kap alın.

  • Karışım kabının içine ilk olarak lor peynirini ilave edin.

  • Üzerine ince ince kıymış olduğunuz maydanozu ekleyin ve güzelce karıştırın.

  • Ardından doğramış olduğunuz domatesi, salatalığı, soğanı, yeşil biberi ve kapya biberi ilave edin.

  • Tüm malzemeleri güzelce birbirine karıştırın.

  • Damak tadınıza göre zeytinyağı, tuz ve pul biber ekleyin. Salata sosunu da diğer malzemelerle birlikte yavaş yavaş karıştırın.

  • Karıştırma işlemi bittikten sonra çingene pilavını servis tabağına alın.

  • Çingene pilavınız hazır. Afiyet olsun!
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