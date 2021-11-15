Ege kahvaltılarının yıldızı sizin de favoriniz olacak! Enfes çingene pilavı tarifi

Ege yöresinde özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan çingene pilavı, neredeyse herkes tarafından sevilerek yenir. Bazı yörelerde çingen pilavı olarak da bilinir. İçerisindeki peynir ve sebzelerle vitamini oldukça yüksek olan çingene pilavı, diyet yapan insanlar için de vazgeçilmez tatların başında yer alır. Kahvaltıda yenince insana enerji veren, beş çaylarında ise hamur işlerinin yerine hafif, pratik ve besleyici bir alternatif olan çingene pilavını mutlaka denemelisiniz. Yapımı çok kolay olan ve rengarenk görüntüsüyle herkesin iştahını kabartan bu lezzete tüm sevdikleriniz bayılacak. Gelin, büyük küçük demeden herkesin favorisine dönüşen çingene pilavının tarifine hep birlikte bakalım...

ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 tane orta boy domates

1 tane orta boy salatalık

1 tane küçük boy soğan

1.5 su bardağı lor peyniri (İsteğe bağlı olarak çökelek de kullanabilirsiniz)

2 tane yeşil biber

1 tane kırmızı kapya biber

1 tutam maydanoz

Zeytinyağı

Tuz

Kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI