Ege Karabenli, Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda kaçıncı oldu? Zeybek kostümüyle adından söz ettirdi

Bu yıl Vietnam'da düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, büyük bir başarıya imza attı. 26 yaşında kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Karabenli, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

ZEYBEK İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ege Karabenli, yarışma boyunca katıldığı çeşitli etkinliklerde sergilediği başarılarla adından söz ettirdi.

"En İyi Ulusal Kostüm" bölümünde zeybek kostümü giyerek podyumda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

60'tan fazla ülkenin katıldığı prestijli organizasyonda, Karabenli Türkiye'yi temsilen ilk 10'a girmeyi başardı. Ancak, yarışmanın final aşamasında ilk 4'e yükselme şansını elde edemedi ve yarışmadan elendi.

Karabenli açıklamasında kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.



MR. WORLD 2024'İN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Mr. World 2024 yarışmasının birincisi, Porto Riko'dan Daniel Mejía oldu. Yılın erkek güzellik yarışmasında en üst sırada yer alan Mejía, dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Ege Karabenli'nin Türkiye'yi temsil ettiği Mr. World 2024 yarışmasındaki başarısı, Türk sporcu ve modelinin uluslararası alandaki yeteneklerini bir kez daha kanıtladı. 60'tan fazla ülkenin katıldığı bu büyük organizasyonda Karabenli'nin elde ettiği ilk 10 derecesi, hem kendi kariyerine hem de Türkiye'ye büyük bir gurur kaynağı oldu.