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Ege'nin Hamsisi 3. yeni bölüm 1. fragmanı! 'Şevketi bostan' yemeği ortalığı karıştırıyor

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2018 02:53 | Son Güncelleme

TRT 1'in yaz aylarına damga vuran dizisi Ege'nin Hamsisi'nin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ege'nin Hamsisi 3. bölüm fragmanında, Melahat'ın şevketi bostan yemeğini menüye koyduğunu gören Şevket, bunu kendisine bir gönderme olarak anlayınca ortalık karışıyor! Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi dizisinin 3. bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı

Ege'nin Hamsisi 3. yeni bölüm 1. fragmanı! 'Şevketi bostan' yemeği ortalığı karıştırıyor

Başrollerini İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin'in paylaştığı Ege'nin Hamsisi 3. bölümüyle 30 Temmuz Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Ege'nin Hamsisi yeni bölümde, Melahat ve Şevket arasında bu defa 'şevketi bostan' yemeği krizi çıkıyor.

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, 'Fırtına Şevket'in Muhlaması' dükkanının açılışında kasaba birbirine girdi. Çıkan kargaşada Melahat'ın “Enginarın Kalbi” restoranı büyük hasar gördü ve Şevket karakolluk oldu. Melahat, Şevket'in yaptıklarını yanına bırakmamaya kararlıdır. Ona dava açar. Artık Şevket ve Melahat arasında bir büyük bir savaş başlamıştır. Ancak Melahat'ın bu savaşta hesap edemediği bir şey vardır. Şevket'in oğlu Ömer… Ömer bu savaşta arabulucu görevini farkında olmadan üstlenecektir.

EGE'NİN HAMSİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir. Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur. Geçmişlerinin tatlı-soğuk imbatında neşeli, çok büyük cümleleri olmayan, hiç açılmamış mektuplarla yaşamaya devam eden bu Ege kasabası, büyük bir aşka şahit olacak ve bu çekişmenin tarafları uzlaşmanın yollarını arayacaklardır. Yerlisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, gezginiyle şenlenen kasabada dillere destan bir aşk filizlenip büyüyecektir. Bu davul zurna ve kemençe, börülce karalahana, zeytinyağı tereyağı savaşı; geçmişlerin, arkadaşlıkların, hoşlanmaların, kıskançlıkların da işin içine dahil olmasıyla, fonda Ege-Karadeniz müzikleriyle iyice eğlenceli bir hal alacaktır. Bazen düşmanlıklar, kısmi dostluklara; puslu geçmişler, başkalarının oluşmamış geleceklerine dönüşecek, bazen de “asla dönmem kararımdan! “ ya da “başkalarına bakmam bu saatten sonra!“ naraları terslerine dönüşüverir, bu yeni kasaba nizamında. Ama ne olursa olsun asla kötü, fesat ya da içten pazarlıklı olanlar kazanamaz akşam rüzgârları kireçli duvarları aşındırmaya yüz tutmuşken, gerçek yaşamın aksine uzayıp giden dar yollarıyla ulaşılması zor bu Ege kasabası, kocaman dünya düzeninde kâh eğlenceli kâh hüzünlü ama ne olursa olsun insancıl kanunlarıyla bir masal gibi evvel zaman içerisinde sahnesini alarak yaşamına devam eder ve de öylece gider, vesselam.

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

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