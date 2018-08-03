Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Şevket'i çıldırttılar yine! (Ege'nin Hamsisi son bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak'ın oynadığı Ege'nin Hamsisi, pazartesi akşamlarını izleyiciler için keyifli hale dönüştürüyor. Karadenizli ve Egeli iki lokanta sahibi arasında geçen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi yeni bölümde Fikret, kardeşi Şevket'in yanına gitmeye karar veriyor. Gelmesi ile ortalık karışıyor. Şevket'in yine çıldırdığı sahnede "Ben Rizeliyin. Geri vitesim çalışmayabilir" sözleri dikkat çekiyor. Ege'nin Hamsisi son bölüm tamamı haberimizin devamında yer alıyor. İşte Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanları...
Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...
Firtuna Şevket ile Melahat arasında buzlar eriyor mu?#EgeninHamsisi @trt1 pic.twitter.com/dluB6etEfv— Ege'nin Hamsisi (@egeninhamsisi) 30 Temmuz 2018
Rize’de kalan Fikret, Ege’ye taşınan kardeşi Şevket'in her adımından haberdar olmak ister. Bu yüzden Zeynep’e sevdalı köylüsü Dursun'u harekete geçirir. Dursun'un kasabaya gelmesiyle ortalık daha da şenlenir. Ancak hem Melahat’ın, hem de Şevket’in işlerini zorlaştırır. Bütün kasaba Melahat ve Şevket'in gerginliğinden etkilenmeye başlar. Ömer sayesinde araları ısınan Şevket ve Melahat barışmak üzereyken beklemedikleri bir kavganın içine düşerler...
İşte o an ❣️#EgeninHamsisi @trt1 @iclalaydin @Urazka @BestemsuOzdemir @Urazka pic.twitter.com/eY4uMrPDc3— Ege'nin Hamsisi (@egeninhamsisi) 30 Temmuz 2018
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