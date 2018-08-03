Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Şevket'i çıldırttılar yine! (Ege'nin Hamsisi son bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak'ın oynadığı Ege'nin Hamsisi, pazartesi akşamlarını izleyiciler için keyifli hale dönüştürüyor. Karadenizli ve Egeli iki lokanta sahibi arasında geçen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi yeni bölümde Fikret, kardeşi Şevket'in yanına gitmeye karar veriyor. Gelmesi ile ortalık karışıyor. Şevket'in yine çıldırdığı sahnede "Ben Rizeliyin. Geri vitesim çalışmayabilir" sözleri dikkat çekiyor. Ege'nin Hamsisi son bölüm tamamı haberimizin devamında yer alıyor. İşte Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanları...

EGE'NİN HAMSİSİ 4. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...