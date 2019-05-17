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Ege'nin Ramazan hediyesi dolmalık ekmek raflarda yerini aldı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nde ramazan sofralarına özel olarak yılın sadece bir ayında hazırlanan dolmalık ekmek, İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde raflarda yerini aldı. Ege Bölgesi'ne has yöresel lezzetlerden olan ekmek dolması, dolmalık ekmeğin üzerinden bir parça kesilerek, kıyma ve kavurma doldurularak hazırlanıyor. 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması ile uzun süredir süregelen bir gelenek yaşatılıyor.

Ege'nin Ramazan hediyesi dolmalık ekmek raflarda yerini aldı

Ramazan ayında, özenle kurulan sofralarda bu aya özgü hazırlanan lezzetler ile birlikte çeşitlilik de artıyor. Sahur ve iftar sofralarında uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan ve isteğe göre hazırlanan ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor. İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde ramazan öncesi büyük bir hazırlık yapan fırıncılar, dolmalık ekmek satışlarına başladı. Yalnızca Ege yöresine has lezzetlerden olan dolmalık ekmek, diğer ekmek türlerinden farklı olarak, daha yumuşak bir hamurdan hazırlanıyor. Hamurun yumuşak olması için ise, içine şerbet ekleniyor. Aynı zamanda hamurun kabarık olması için 250 derecenin üstünde bir sıcaklıkla pişirilmesi gereken dolmalık ekmek, 2,50 TL'den satışa sunuluyor. Dolmalık ekmeği fırıncılardan alan vatandaşlar ise, ekmeğin üzerinden bir parça keserek içini kıyma ve kavurma gibi malzemelerle dolduruyor. 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması, uzun süredir süregelen bir geleneği yaşatıyor ve özenle kurulan sofralarda yerini alıyor.

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Seferihisar'da çok meşhur

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Fırıncılığa başladığı günden beri dolmalık ekmek satışı yaptıklarını belirten, Seferihisar'ın kırsal Ulamış Mahallesi'ndeki fırıncı Zeycan Aslan, "Dolmalık ekmek, ramazan hediyesidir. Sadece ramazan ayında yapılıyor. Vatandaşlar bizden dolmalık ekmeği alıyor, içini boşaltıyor ve daha sonra istediği gibi dolduruyor. Et kavuruyorlar, tavuk kavuruyorlar ve içine koyuyorlar. Değişik ve farklı bir yemek oluyor. Seferihisar'da çok sevilen meşhur bir yemek. Biz de evde kendimize yapıyoruz. İftara birbirlerini davet edenler mutlaka bu ekmeklerden alıyor. Aynı zamanda dolapta da saklanabiliyor" dedi.

Hamuruna şerbet ekleniyor

Ulamış'taki fırında çalışan usta Şaban Ersöz da, "Dolmalık ekmeğin hamuru yumuşak olmalıdır, ekmek hamuru gibi olmamalıdır. Hamurunun hazırlanırken güzel çevrilmesi gerekiyor. Pişirilirken mutlaka yüksek ateşte pişirilmesi gerekir. Hamur hazırlanırken, un, su, tuz ve mayadan sonra içine şerbet ekliyoruz. Dolmalık ekmeğin daha güzel ve yumuşak olması için şerbet veriliyor" diye konuştu.

"Ramazan gelse de dolmalık ekmek yesek diyorlar"

Ulamış'ta yaptığı ekmek dolmaları ile ün kazanan Ayşe Duruk (70), "Köyümüzde insanlar ramazan gelse de ekmek dolması yesek diye bekliyorlar. Bizler, fırıncılardan dolmalık ekmeği alıyoruz, içini oyuyoruz. İçini küçük küçük parçalıyoruz. Önce tereyağında ekmeğin dışını hafif çeviriyoruz. Daha sonra içine ne koyulacaksa malzemesi kavruluyor. Örneğin ben kavurmalı yapıyorum. Kavurmayı tereyağında kavurduktan sonra, ekmeğin içine tekrar doldurup kapağını kapatıyorum. Ekmeği ters çevirip, kaynamış suyu üzerine döküyorum. Yaklaşık 5 dakika yetiyor pişmesi için" diye konuştu.

Ayşe Duruk'un eşi Mehmet Duruk, "Ekmek dolmasına bayılıyorum. Ramazan aylarında ekmek dolmasını dört gözle bekliyoruz. Yöresel ve çok lezzetlidir. Eşim Ayşe'nin eli de çok lezzetlidir" dedi.

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