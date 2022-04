Ege'de ramazana özgü ekmek dolması sofralardaki yerini aldı

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Ege'de özellikle İzmir'in Seferihisar ilçesinde "ramazanın hediyesi" olarak adlandırılan, pişirme tekniğiyle de dikkati çeken ekmek dolması, iftar ve sahur sofralarına lezzet katıyor.

Zengin yemek kültürüne sahip bölgelerden Ege'de ramazana özgü hazırlanan lezzetler, sofralardaki çeşitliliği de artırıyor. Ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor. Uzun süre tok tutma özelliğine sahip ekmek dolması, ramazanda özellikle Seferihisar'da yaşayanların en çok tercih ettiği yemekler arasında bulunuyor.

Yöreye has dolmalık ekmek, diğerlerinden farklı olarak daha yumuşak hamurdan hazırlanıyor. Hamurun yumuşak olması için ise içine şerbet ekleniyor. Egeliler, bu şerbetten dolayı da ekmek dolmasını ramazanın hediyesi olarak değerlendiriyor.

Fırından alınan ekmeğin üstünün açılması ve içinin çıkarılmasıyla başlayan pişirme sürecinde, harç olarak kıyma veya kavurma, ufalanmış ve tereyağında kavrulmuş ekmek içi kullanılıyor. Harç, biraz soğuduktan sonra ekmeğin içine yerleştiriliyor. Ekmek dolması bir tencerede kısık ateşte et suyuyla pişirildikten sonra sofralara ulaşıyor.

- "Sahur için daha hafif iç hazırlanıyor"

Seferihisar'a özgü yemekler üzerine araştırmalar yapan Fikriye Evin, AA muhabirine, ilçedeki eski yemekleri ortaya çıkarıp geleceğe aktarmaya çalıştığını belirtti.

Girişimcilere destek olmak amacıyla kadın kooperatifi de kurduklarını aktaran Evin, yapılışı farklılık gösteren ekmek dolmasının özellikle ramazanda tüketildiğini dile getirdi.

Ekmek dolması için ramazanın heyecanla beklendiğini vurgulayan Evin, şunları kaydetti:

"Ekmek dolması, dış zarı daha ince olan özel bir ekmekle yapılıyor. Ekmeğin içine harç hazırlıyoruz, sonrasında kısık ateşte et suyuyla birlikte pişiriyoruz. Hem sahur hem de iftarda seve seve tükettiğimiz bir yemek oluyor. İçine kıyma da olur et de konulabilir. Bu mahallelere göre değişebiliyor. Sahurda olduğu zaman daha hafif iç hazırlanıyor, iftarda da ana yemek olarak çok severek tükettiğimiz bir yemek. Onun dışında Seferihisar'da cuma günleri de bu ekmekten çıkıyor ama ramazanda her zaman ulaşabildiğimiz bir lezzetimiz. Yarımada bölgesinde birçok yerde olsa da, bazı yerlerde içine peynir gibi ürünler konularak çayın yanında tüketilebiliyor ama Seferihisar'da ana yemek olarak tüketiliyor."

Fırıncı Sinan Arslan ise dolmalık ekmeğin kara fırınlarda üretildiğini, ramazanla yoğunluklarının arttığını ifade etti.

Hamurun çiğ kalmasının ekmeğin özellikleri arasında olduğunu dile getiren Arslan, "Çok zahmetli bir süreç, bayağı işlemlerden geçiyor ondan sonra hazır hale geliyor. Ramazanda çok yapıyoruz, Seferihisar'ın yerlisi hem sahurda hem de iftarda yiyor. Normalde cuma günleri 1 tane alanlar, ramazanda 4-5 tane alıyorlar. Ramazanda günde 500-600 tane ekmek yapıyoruz." diye konuştu.