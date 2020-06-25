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Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak istiyorsanız bazı belirtilere dikkat etmeniz gerekiyor. Kişilik olarak her erkek birbirinden farklı olsa da hoşlanma belirtileri genelde benzerdir. Tek yapmanız gereken bakışlarından vücut diline kadar her şeyine dikkatle bakmak. Eğer bir erkeğin davranışlarını doğru biçimde okursanız sizden hoşlanıp hoşlanmadığını kolayca anlarsınız!

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Acaba benden hoşlanıyor mu? Bunu nasıl anlayacağım? Gibi sorular kafanızın içerisinde gün boyu dönüp duruyorsa size müjdemizi verelim o zaman! Size vereceğimiz ufak tavsiyeler sayesinde bir erkeğin sizden hoşlandığını hemen o an anlayabileceksiniz. Nasıl mı? İşte tüm detayları ile erkeklerin hoşlanma belirtileri...

SİZE OLAN BAKIŞLARI ONU ELE VERECEK!

Eğer sizden hoşlanıyorsa utangaç bir ruh haline bürünebilir, bakışları bile değişir.

  • Yapılan pek çok araştırma sonucunda insanların mutlu olduklarında göz bebeklerinin büyüdüğü ortaya çıkmıştır.
  • Eğer size bakarken gözlerinin içi gülüyorsa ve göz bebekleri büyüyorsa sizden hoşlanmaya başladı demektir!

FİZİKSEL TEMAS ÖNEMLİ!

Bir erkek, hoşlandığı kadına temas etmeden duramaz.

  • Sürekli saçlarınızla oynuyorsa ve bundan büyük bir keyif alıyorsa,
  • Burnunuzu sıkıp sizi çocuk gibi seviyorsa muhtemelen sizden çok hoşlanıyor ama bir türlü söyleyemiyor.

GİYİMİNE ÖZEN GÖSTERMEYE BAŞLAR

Giyimine normalde de özen gösteriyorsa sizden hoşlanmaya başladığı zaman eskisinden de çok özendiğini fark edersiniz.

  • Örneğin parfüm kullanmıyorsa bir anda parfüm kullanmaya başlayabilir.
  • Ya da sırf siz seviyorsunuz diye normalde asla giymeyeceği bir kıyafeti giyebilir, bu detaylara her zaman dikkat edin!

ELLERİNİ NEREYE KOYACAĞINI BİLEMEZ

Bir erkek, heyecanlandığı zaman ellerini nereye koyacağını bilemez ve sakarlıklar yapmaya başlar.

  • Eğer sizin yanınızda heyecana kapılıyorsa bundan iyi anlamda şüphelenmelisiniz.
  • Ellerini nereye koyacağını şaşırıp size gülümsüyorsa anlayın ki sizden çok hoşlanıyor! Samimi davranın.

DURMADAN ARAR VE MESAJ ATAR

Durmadan arayan ve mesaj atan biri sizi merak ediyor demektir.

  • Her an ne yaptığınızı merak ediyor ve sürekli olarak pozitif konulardan bahsediyorsa,
  • Size komik videolar gönderip espriler yapıyorsa bilin ki size karşı hiç de boş değil!

SÜREKLİ SİZİNLE ALAKALI SORULAR SORMAYA BAŞLAR

Bir erkek, bir kadından hoşlandığı zaman sürekli sorular sorar.

  • Bu sorular burcunuzun ne olduğu, en sevdiğiniz rengin ne olduğu gibi klişe sorularsa bile bunu sempatik bulacağınıza eminiz.
  • Sizi bu denli merak eden birinin sizden çok hoşlandığını zaten fark edeceksiniz.

SİZİ ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRMAK İSTER

Değer vermediğiniz, öylesine görüştüğünüz birini arkadaşlarınızla tanıştırmak ister miydiniz? Hayır dediğinizi duyar gibiyiz.

  • Sizi arkadaşlarıyla tanıştırmak için çırpınıyorsa bilin ki sizden hoşlanıyordur.
  • Sizi arkadaşlarıyla tanıştırabileceği bir etkinliğe davet ettiyse hemen kabul etmeyin. Bu teklifi sonraki günlerde tekrarlarsa o zaman sizden hoşlandığına emin olabilirsiniz.
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