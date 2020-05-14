Eğer bunu yaparsanız ekmekler bayatlamadan günlerce taze kalıyor! Eğer kağıt...

Ekmeğin gevrek dokusunu kaybederek kuruması oldukça tatsızdır. Hiç kimse taş gibi sert ekmeklerden hoşlanmaz. Ekmeği kilitli ya da fermuarlı buzdolabı poşetleri içinde tezgah üstünde saklamak, büyük ölçüde bayatlamayı geciktirir.

Her ne kadar uzmanlar ekmek tüketimini azaltmayı tavsiye etse de, ekmek hala en önemli besin kaynağı. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile en çok da ekmek çeşitlerinde artış yaşandı. Ekşi mayalı ekmeklerden çavdar unundan yapılan ekmeklere kadar oldukça fazla seçeneğimiz oldu. Lezzetine doyamadığımız ekmeklerin, raf ömürleri ise oldukça kısa.

4- ŞIK BİR EKMEK KUTUSU EDİNİN

Nemi koruyan ve hava dolaşımı sağlayan bir ekmek saklama kutusu, ekmeğinizin bayatlamasını geciktirir. Şık tasarımlarıyla farklı malzemelerden yapılmış birçok ekmek kutusu mevcut. Mutfağınızın dekorasyonuna ve zevkinize uygun plastik, bambu ya da metal ekmek kutusu seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Ekmek saklama kutusu kullanırken,ekmeğinizi kağıda sarılı bir şekilde içine koymamalısınız. Kağıt, ekmeğinizin bayatlamasına neden olur.

ZAMANI DA EKMEĞİ DE DONDURUN

Ekmeğinizin bayatlamasını geciktirmek için en etkili yöntem, derin dondurucuda muhafaza etmektir. Ekmeğinizi, tüketim alışkanlıklarınıza göre porsiyonlara bölerek dondurabilirsiniz. Üstelik, donmuş ekmekleri kapaklı bir tavada ya da fırında ısıtarak ilk günkü tazelik ve lezzetiyle tüketmeniz mümkün.

AMAN DİKKAT!

Tüm taze tutma çabalarınıza rağmen ekmekleriniz, bayatlayıp kuruyabilir. Bayat ekmekleri küp küp kesip, fırında kızartarak yeniden değerlendirebilirsiniz.

Bir kerede birden fazla ekmek almak yerine, tükettikçe almayı tercih edebilirsiniz.

Ekmeğinizi satın aldıktan sonra, en fazla bir hafta içinde tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Ekmek, çok çabuk küflenebilir. Küflenmiş ekmekleri tüketmek ise çok ciddi rahatsızlıklara neden olur. Etkisini hemen göstermese de küflü ekmek tüketimi, bağışıklık sistemini çökertir, karaciğere ciddi hasar verir. Ekmeğin belirli bir kısmının küflenmesi, kalan kısmının tüketilebileceği anlamına gelmez. Henüz yeşil rengi ile kendini belli etmeyen küf sporları ekmeğin bütününe yayılmış olabilir.



