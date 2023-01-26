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  4. Eğer giderse yıldızlar karması olurlar! Salah için 70 milyon Euro'yu gözden çıkarttılar

Eğer giderse yıldızlar karması olurlar! Salah için 70 milyon Euro'yu gözden çıkarttılar

26.01.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Ligi'nde 9. sırada bulunan Liverpool'da mutsuz durumda olan Mohamed Salah'a PSG talip oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusunu listesine ekleyen Fransızlar, Liverpool ile ilk teması gerçekleştirdi. Liverpool'un şampiyonluktan uzak kalması nedeniyle daha büyük bir takıma gitmek isteyen Mısırlı oyuncu, PSG'den gelecek olası bir teklifi kabul edecek.

Eğer giderse yıldızlar karması olurlar! Salah için 70 milyon Euro'yu gözden çıkarttılar
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool'da işler yolunda gitmiyor. Mane'nin takımdan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olmasından sonra bir türlü istenilen seviyeye yaklaşamayan Liverpool'da şimdi de Salah depremi yaşanıyor.

KULÜPTE MUTSUZ DURUMDA

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Takımın içinde bulunduğu kötü mevkiden dolayı mutsuz durumda olan Salah, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bu haberi duyan PSG yetkilileri hemen harekete geçti. Liverpool'un Salah için en az 70 milyon Euro isteyeceği iddia edilirken, PSG'nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK

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Salah'ın ise olası PSG teklifini kabul edeceği ifade edildi. Kadrosunda Messi, Neymar ve Mbappe gibi süperstarları barından Fransız devi, Salah'ı da alarak bambaşka bir kadro kurmak istiyor.


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Liverpool mohamed salah psg ligi yaşında de

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