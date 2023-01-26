Eğer giderse yıldızlar karması olurlar! Salah için 70 milyon Euro'yu gözden çıkarttılar

Liverpool'da işler yolunda gitmiyor. Mane'nin takımdan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olmasından sonra bir türlü istenilen seviyeye yaklaşamayan Liverpool'da şimdi de Salah depremi yaşanıyor.

KULÜPTE MUTSUZ DURUMDA

Takımın içinde bulunduğu kötü mevkiden dolayı mutsuz durumda olan Salah, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bu haberi duyan PSG yetkilileri hemen harekete geçti. Liverpool'un Salah için en az 70 milyon Euro isteyeceği iddia edilirken, PSG'nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK

Salah'ın ise olası PSG teklifini kabul edeceği ifade edildi. Kadrosunda Messi, Neymar ve Mbappe gibi süperstarları barından Fransız devi, Salah'ı da alarak bambaşka bir kadro kurmak istiyor.



