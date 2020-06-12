Eğer karşınızdaki bunları yapıyorsa yalan söylüyor olabilir! Anlamak için...

Nereye bakacağınızı biliyorsanız bir yalanı yakalamak aslında çok da zor değil. Yapılan araştırmalar insanların sıklıkla stres altındayken yalana başvurduğunu ortaya koyuyor. Karşınızdaki işe geç kalmış bir çalışma arkadaşı ya da ödevini unutmuş bir öğrenci olabilir. Beden dilini ve neyi nasıl söylediklerine vereceğiniz dikkat, yalanı fark etmenizi sağlar. İşte ipuçları:

1. SÖZCÜKLERİN ARDINDAKİ SIR

İyi bir dinleyiciyseniz, ses tonundaki değişiklik yalanı yakalamak için iyi bir fırsattır. Yalan söylerken hissedilen gerginlik, ses tonunu ve söyleyiş tarzını etkiler. Konuşma sırasında yalanı yakalamak için şunlara dikkat edin:

Aniden yüksek perdeden konuşmak ve nefesin kesilmesi yalanın işareti olabilir.

Aşırı detay içeren açıklama ve talep etmediğiniz bilgilendirmelerle dolu abartılı anlatımlar yalanın işaretidir.

Sürekli tekrar edilen sözcükler ve prova edilmiş hızlı cevaplara dikkat edin.

Akıllı bir yalancı cümlenin ortasındayken başka bir konuya geçerek dikkatinizi dağıtmaya çalışabilir.

Yakından tanıdığınız biri alışılmadık ifadeler kullanıyorsa yalan söylüyor olma ihtimali yüksektir.

Tepkileri izleyin. Sorularınıza verilen savunmacı cevaplar ve dürüstlüğe yapılan aşırı vurgu yalanın sinyalidir.